Bão Phượng Hoàng dự báo liên tục đổi hướng, miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 10/11, bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng - cơn bão số 14) mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo khoảng 19h ngày 11/11, bão vẫn giữ nguyên cường độ cấp 13, giật cấp 16 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19h ngày 12/11, bão đổi hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 13 trên khu vực phía Tây Nam đảo Đài Loan.

Theo dự báo, bão sau đó đổi hướng Đông Bắc và đến khoảng 19h ngày 13/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan.

Bão Phượng Hoàng liên tục đổi hướng (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 10/11 và ngày 11/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 11/11 và ngày 12/11, miền Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Theo dự báo, khu vực Bắc Trung Bộ hai ngày tới có mưa vài nơi. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng đêm 12-13/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường, có mưa vài nơi, khả năng trời rét vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết ngày 11/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.