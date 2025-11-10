Hà Nội ra mắt ki-ốt thông minh giúp thủ tục hành chính nhanh gấp 5 lần

Chiều 10/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội (Trung tâm) phối hợp với một ngân hàng ra mắt mô hình thí điểm kiosk (ki-ốt) thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm, cho biết cải cách thủ tục hành chính chính là tuyến đầu của chuyển đổi số, nơi mỗi thay đổi dù nhỏ cũng tạo ra tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tại lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Ảnh: CTV).

Theo ông Trang, tính riêng thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, mỗi tháng thành phố tiếp nhận gần 70.000 hồ sơ. Trong khi đó, hầu hết các xã, phường chỉ có 1-2 cán bộ tư pháp đảm nhiệm.

Ông Trang cho hay Trung tâm đã chủ động nghiên cứu, phối hợp cùng các đối tác để phát triển hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Đây là một giải pháp "đột phá nhỏ cho hiệu quả lớn", giúp chuyển quy trình chứng thực từ thủ công sang điện tử, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, hợp pháp và thân thiện với người dùng.

Hệ thống này ứng dụng AI, OCR, xác thực khuôn mặt, cho phép người dân thực hiện chứng thực trực tiếp tại kiosk thông minh.

"Toàn bộ quy trình, từ đối chiếu, ký số công vụ đến in bản sao có mã QR chỉ mất 3-5 phút, thay vì 15 phút như cách làm thủ công. Hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp tăng 3-5 lần, trong khi vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối", ông Trang nói.

Trung tâm đặt mục tiêu, sau giai đoạn thí điểm, sẽ phối hợp đánh giá pháp lý, kỹ thuật, trình UBND TP Hà Nội cho phép mở rộng quy mô, phạm vi thí điểm, hướng tới mô hình hành chính không giấy tờ, không khoảng cách, không giới hạn.

Các kiosk thông minh sẽ không chỉ có mặt tại Trung tâm hay UBND phường, mà còn được đặt tại khu dân cư, trung tâm thương mại, điểm công cộng, để người dân có thể tự thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi.

Người dân làm thủ tục tại kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố khẳng định sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên, thu ngân sách lũy kế đến thời điểm này đạt 583.000 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khoảng 95% là thu nội địa.

Theo ông Dũng, trong tuần tới Hà Nội sẽ có một bước chuyển mình rất mạnh mẽ trong việc phân cấp ủy quyền và phục vụ người dân, lễ ra mắt hôm nay là một sự kiện đi trước đón đầu.

Hà Nội dự kiến ủy quyền hoặc phân cấp mạnh hơn, có thể thêm khoảng 200-250 thủ tục cho cấp xã. Phân cấp toàn diện để cho cấp xã quyết định các nội dung với mục tiêu lớn nhất là phục vụ người dân một cách tốt hơn. Cùng với đó, Hà Nội đang quyết tâm xây dựng công dân số thủ đô.