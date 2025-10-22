Hàng trăm ô tô đậu kín các điểm công cộng, vỉa hè để tránh lụt

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 22/10, nhiều người dân mang xe đến đậu tại công viên khu hành chính tập trung thành phố Huế để bảo đảm an toàn trước thông tin cảnh báo đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng cơn bão Fengshen.

Một số chủ xe cho biết, do địa bàn cư trú của họ thuộc vùng trũng thấp, thường bị ngập sâu khi có xảy ra mưa lớn kéo dài. Công viên khu hành chính tập trung thành phố Huế mới được xây dựng với cốt nền cao, nên người dân khá yên tâm mang tài sản đến đây tránh lũ lụt.

Nhiều ô tô con hạng sang, đắt tiền được người dân Huế đưa đến khu công viên để tránh mưa lũ.

Tại đây còn có cả xe tải cỡ lớn "chen chân" với ô tô con để tránh ngập lụt.

Tại các địa điểm công cộng có vị trí cao khác, như công viên Nam Giao (phường Thủy Xuân), công viên An Hòa (phường Hương An) hay nhà thờ Phủ Cam, Trung tâm thương mại Aeon Mall,… cũng được người dân ở Huế chọn làm nơi gửi ô tô "lánh nạn".

Người dân mang xe đến tránh lũ tại các Eo Bầu thuộc khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Vỉa hè, lòng đường tuyến giao thông có cốt nền cao tại các phường trung tâm của thành phố Huế, xuất hiện rất nhiều xe "chạy" lụt.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế), do ảnh hưởng của bão Fengshen kết hợp nhiễu động gió Đông, từ đêm 19/10 đến nay, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp thủy triều dâng đã khiến nhiều khu vực thấp trũng vùng ven phá, biển như các xã Đan Điền, Quảng Điền, phường Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ,... bị ngập lụt cục bộ.

Đặc biệt, từ ngày 20/10 đến nay, tại bờ kè Hải Dương, khu vực cửa Thuận An, nước biển dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân lân cận, gây ngập lụt.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Trưởng thôn Thai Dương Hạ Nam, phường Thuận An, cho biết nước biển dâng cao, tràn bờ đã làm 160 hộ dân ở đây bị ngập, ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt.

Tại xã Đan Điền, các thôn Ngư Mỹ Thạnh, Hà Công, Cư Lạc,... tiếp giáp phá Tam Giang cũng bị thủy triều dâng cao gây ngập úng trong suốt những ngày qua.

Tại xã Phú Lộc, sóng lớn dâng cao do ảnh hưởng của bão số 12, đã làm sạt lở nghiêm trọng 2 điểm dọc tuyến đường ven biển thôn Hải Bình, với chiều dài gần 100m.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết trong ngày 22/10, lực lượng tại chỗ cùng 16 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, quân sự đã tham gia khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở nêu trên (Ảnh: Nguyễn Hiệp).