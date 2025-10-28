Lực lượng cứu hộ băng rừng mang cơm cho tài xế mắc kẹt ở đèo Lò Xo

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở trên đèo Lò Xo. Chính quyền địa phương, người dân cũng nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho các tài xế bị mắc kẹt trên đèo.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, sáng cùng ngày, trên đèo Lò Xo (địa phận tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn khoảng 3 điểm sạt lở lớn. Lực lượng cảnh sát đã hỗ trợ nhiều phương tiện quay đầu, song vẫn còn gần 40 xe đang mắc kẹt giữa đèo Lò Xo.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Đội SOS Lò Xo băng rừng, vượt qua các điểm sạt lở để mang cơm, nước uống cho các tài xế vào sáng 28/10 (Ảnh: Hồ Diện).

Tối 27 và sáng 28/10, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi phối hợp với Đội SOS đèo Lò Xo tiếp tế lương thực, nước uống cho hơn 50 người, gồm tài xế và phụ xe bị kẹt giữa đèo.

Anh Nguyễn Vỹ Ly, Đội trưởng Đội SOS đèo Lò Xo, cho biết trên đèo đang sạt lở nghiêm trọng, đất đá có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào.

Theo anh Ly, trước tình cảnh các tài xế thiếu lương thực, nước uống, anh em trong đội đã quyết định mang nhu yếu phẩm vào tiếp tế. Hành trình vô cùng nguy hiểm, nhiều đoạn phải bỏ ô tô lại để lội qua lớp bùn lún sâu. Một số người trong đội đã bị rách chân và nơm nớp lo sạt lở khi qua các dãy núi cao.

“Khi chúng tôi đến, nhiều tài xế xúc động vì đã hơn 2 ngày không có thức ăn, nước uống. Đội đang tiếp tục nấu cơm và sẽ duy trì việc tiếp tế cho đến khi thông tuyến”, anh Ly nói.

Đội SOS Lò Xo vượt qua các điểm sạt lở, dưới trời mưa lớn để tiếp tế nhu yếu phẩm cho các tài xế đang mắc kẹt (Ảnh: Chí Anh).

Anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại thành phố Đà Nẵng) cho biết xe của anh bị mắc kẹt hơn 2 ngày trên đèo.

“Xe tải nặng, thân dài nên không thể quay đầu. Suốt thời gian đó, các tài xế phải chia nhau mì gói và nước uống cầm cự. May mắn sáng nay, lực lượng chức năng và đội SOS đã tiếp cận, mang lương thực đến, ai cũng xúc động”, anh Tiến kể.

Nghe tin hàng trăm tài xế mắc kẹt, gia đình ông Lý Minh Tám (trú tại xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng) đã huy động người thân nấu 300 suất cơm rồi băng rừng, lội suối mang vào tiếp tế cho những người bị kẹt giữa đèo Lò Xo.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam), trên đèo Lò Xo, đoạn qua các xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) và Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Các điểm nặng nhất là ở km1403+00, km1405+300 và km1406+600.

Lực lượng chức năng đang khắc phục điểm sạt lở trên đèo Lò Xo, địa phận tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Chí Anh).

Do tình trạng sạt lở còn tiếp diễn khiến khoảng 40-60 phương tiện, giáp ranh 2 tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đang bị mắc kẹt hơn 2 ngày nay, đa số là xe tải và xe khách.

Lực lượng chức năng đang lập các chốt chặn 2 đầu, hướng dẫn phương tiện quay đầu và huy động máy móc, nhân lực khẩn trương dọn dẹp bùn đất. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn cùng mưa to kéo dài, công tác khắc phục vẫn gặp rất nhiều khó khăn.