Cố băng qua vùng lũ, xe tải và 2 người mắc kẹt

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, khoảng 3h ngày 28/10, xe tải mang biển kiểm soát 18H-019.xx, khi đang lưu thông trên quốc lộ 49C theo hướng từ Quảng Trị đi thành phố Huế, đã đi vào đoạn đường ngập sâu khiến phương tiện chết máy và không thể di chuyển.

Điều đáng nói, khu vực trên đã được Công an xã Mỹ Thủy cảnh báo ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn chủ quan điều khiển phương tiện đi qua. Hai người có mặt trên xe tải đã không thể thoát ra ngoài và mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Công an dùng thuyền tiếp cận, ứng cứu 2 người mắc kẹt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thủy đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng thuyền để tiếp cận, ứng cứu các nạn nhân.

Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 49C đoạn qua xã Mỹ Thuỷ ngập sâu 0,6-0,8m nên việc giải cứu rất khó khăn, phải mất nhiều thời gian, cơ quan chức năng mới đưa được các nạn nhân và xe tải ra khỏi vùng nước lũ.

Công an địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình, đồng thời tuyên truyền và khuyến cáo người dân, tài xế không đi vào các vùng ngập lụt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.