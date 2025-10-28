Đà Nẵng:
8 người cùng một gia đình nghi bị ngạt khí trong đêm lũ lớn
(Dân trí) - 8 người trong một gia đình ở xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) bị ngạt khí nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Trưa 28/10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn xã vừa có vụ ngạt khí làm 8 người trong một gia đình nguy kịch.
Thông tin ban đầu, đêm 27/10, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Điện Bàn Tây mất điện. Một gia đình ở thôn Phong Thử 2 dùng máy nổ để phát điện và nghi bị ngạt khí.
Sáng 28/10, người dân địa phương phát hiện 8 người bị ngạt, trong đó có 4 trẻ em.
“Chúng tôi đã cử lực lượng vượt lũ đưa 8 nạn nhân đến Bệnh viện Cẩm Lệ để cấp cứu. Những người này đang trong tình trạng nguy kịch”, ông Phong thông tin.
Lúc 12h ngày 28/10, khu vực xã Điện Bàn Tây bị ngập sâu. Nhiều ô tô bị kẹt tại trạm thu phí Phong Thử (xã Điện Bàn Tây). Lực lượng chức năng đang tiếp cận các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân.