8 người cùng một gia đình nghi bị ngạt khí trong đêm lũ lớn

Trưa 28/10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn xã vừa có vụ ngạt khí làm 8 người trong một gia đình nguy kịch.

Thông tin ban đầu, đêm 27/10, nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Điện Bàn Tây mất điện. Một gia đình ở thôn Phong Thử 2 dùng máy nổ để phát điện và nghi bị ngạt khí.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Quốc Triều).

Sáng 28/10, người dân địa phương phát hiện 8 người bị ngạt, trong đó có 4 trẻ em.

“Chúng tôi đã cử lực lượng vượt lũ đưa 8 nạn nhân đến Bệnh viện Cẩm Lệ để cấp cứu. Những người này đang trong tình trạng nguy kịch”, ông Phong thông tin.

Người nhà nạn nhân khóc nghẹn khi phát hiện sự việc (Ảnh: Quốc Triều).

Lúc 12h ngày 28/10, khu vực xã Điện Bàn Tây bị ngập sâu. Nhiều ô tô bị kẹt tại trạm thu phí Phong Thử (xã Điện Bàn Tây). Lực lượng chức năng đang tiếp cận các khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân.