Hà Nội ưu tiên giải quyết những vấn đề "nóng" để người dân thụ hưởng

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Cả hệ thống chính trị phải đồng lòng, cùng vào cuộc

Đại biểu Quốc Hội Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, cho biết tại đại hội, Hà Nội đã đặt quyết tâm chính trị cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Theo vị đại biểu Quốc hội, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026-2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên và GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD - đây là những mục tiêu rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đồng lòng, cùng vào cuộc thì mới có thể hoàn thành.

Bên cạnh đó, ông Cừ cho hay tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 4 vấn đề mà người dân rất quan tâm gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

"Hà Nội đã có các kế hoạch để xử lý 4 vấn đề dân sinh này cũng như các mục tiêu khác của thành phố nhưng cần vào cuộc, triển khai nhanh các kế hoạch, đồng thời phải có giám sát thường xuyên để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nhằm đạt hiệu quả cao nhất, bởi trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những bất cập, vướng mắc", ông Cừ nói.

Hà Nội đặt mục tiêu "hồi sinh" 4 dòng sông trong nội đô trước năm 2028 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vị đại biểu Quốc hội đánh giá việc lãnh đạo Hà Nội ưu tiên, dồn trọng tâm vào xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí, cải tạo các dòng sông nội đô, phát triển thêm các công viên, vườn hoa, xử lý ngập úng... được nhân dân ủng hộ và nhân dân rất phấn khởi.

"Nhân dân rất kỳ vọng vào các chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể của thành phố", ông Cừ chia sẻ.

Cũng theo ông Cừ, Hà Nội đưa thành tố "đột phá" vào phương châm của đại hội là rất hợp lý. Hà Nội rất đặc biệt, là thủ đô và trung tâm của cả nước, là điển hình trên tất cả các lĩnh vực như văn hóa, đời sống xã hội, kinh tế... Hà Nội phải tiên phong, đi đầu, đột phá.

Vị đại biểu Quốc hội cho rằng đột phá đối với Hà Nội trước hết là phải phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, thủ đô vì hòa bình, thành phố sáng tạo, thủ đô văn minh, văn hiến. Cùng với đó, phải thể hiện đột phá về khoa học công nghệ, về chuyển đổi số, bởi Hà Nội là nơi tập trung nhiều lực lượng, số lượng cơ quan chuyên môn, cơ quan Trung ương, tỷ lệ trí thức rất cao.

"Trung ương đã xác định Hà Nội phải trở thành thành phố thông minh, thành phố khoa học công nghệ. Vì vậy, Hà Nội cần đi đầu trong chuyển đổi số từ cấp ủy, chính quyền, công dân số đến kinh tế số. Trên nhiều lĩnh vực mang tính đột phá, Hà Nội cần đi đầu về khoa học công nghệ, nếu không đột phá sẽ không chuyển biến rõ rệt được", vị đại biểu Quốc hội nói.

Một phối cảnh dự kiến trên sông Tô Lịch (Ảnh: N.V.).

Một lĩnh vực cần đột phá khác theo ông Cừ là du lịch, đặc biệt là du lịch về truyền thống văn hóa thủ đô. Theo ông, Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến, trên từng tấc đất, từng con người đều in đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa.

Ông Cừ cho rằng biến đột phá du lịch văn hóa thành kinh tế văn hóa, thành công nghiệp văn hóa ở Hà Nội là định hướng đúng đắn và phù hợp xu thế.

Vị đại biểu nêu ví dụ như dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, Hà Nội đã thu hút hàng chục triệu du khách. Đó chính là cơ sở để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành điểm sáng về du lịch văn hóa, lịch sử, cách mạng, di tích…

Bên cạnh đó, ông Cừ cho rằng Hà Nội cần đột phá trong cải cách hành chính. Theo ông, từ suy nghĩ đến hành động của các cơ quan đều phải xác định xây dựng hệ thống chính quyền lấy dân làm gốc, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển bền vững.

Nhìn nhận các tồn tại để khắc phục, hướng tới hạnh phúc cho nhân dân

Ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, cho rằng khí thế đại hội nhiệm kỳ này của Hà Nội phấn khởi và trang nghiêm. Bên cạnh đó, văn kiện và các chương trình hành động được chuẩn bị rất kỹ.

Đặc biệt, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như trong quá trình lãnh đạo có những vấn đề chưa thật sự quyết đoán, chưa thật sự mạnh dạn, còn tồn tại về quản lý đất đai.... Theo ông Thảo, tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, dám chỉ rõ khuyết điểm sẽ là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ mới khắc phục, tiến lên.

Hà Nội sẽ tập trung xử lý các vấn đề "nóng" như ùn tắc, ngập lụt, ô nhiễm không khí trong thời gian tới (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cùng quan điểm này, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, cũng đánh giá cao báo cáo kiểm điểm đã thẳng thắn nêu nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, coi đó là nền tảng để đổi mới của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

"Việc dám chỉ rõ trách nhiệm như vậy là điều rất đáng trân trọng. Cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dám đổi mới trong tư duy, trong cách lãnh đạo và kiểm điểm trước Đảng bộ, trước nhân dân. Đây là bước chuyển quan trọng, là nền tảng để tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong giai đoạn tới", bà An nói.

Theo bà An, tinh thần đổi mới ấy không chỉ thể hiện trong nội dung văn kiện mà còn ở cách đặt vấn đề cho nhiệm kỳ 2025-2030. Ba khâu đột phá được khẳng định rõ gồm tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô; phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút nhân tài; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội đã lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu của thành phố. Bà An cho hay bà rất tâm đắc mục tiêu này của Hà Nội.

Cùng với đó, một điểm quan trọng được nhấn mạnh là chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Bà An đánh giá đây là bước thay đổi căn bản trong tư duy lãnh đạo, khi cán bộ không còn là người quản lý mà phải thực sự là người phục vụ nhân dân. Hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân phải trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng bộ máy.

Bà An lưu ý cần cụ thể hóa tiêu chí hạnh phúc đến từng xã, phường, từng nhóm dân cư, đặc biệt là những nhóm yếu thế như phụ nữ vùng sâu, người khuyết tật, trẻ em ở ngoại thành...

Bà cũng cho rằng cần coi tiêu chí hạnh phúc của người dân là thước đo để đánh giá, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ. Hạnh phúc không chỉ là vật chất, mà còn là sự bình yên, an ninh, môi trường sống trong lành, xã hội an toàn...

Giới trẻ chụp ảnh bên cây phong lá đỏ tại một địa điểm ở Long Biên, Hà Nội (Ảnh: Hồng Minh).

Về chỉ số hạnh phúc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí tin tưởng rằng sau đại hội, mục tiêu hạnh phúc sẽ trở thành động lực cho mọi chính sách. "Mọi hoạt động của bộ máy phải hướng tới phục vụ nhân dân, làm cho nhân dân hạnh phúc hơn. Đưa mục tiêu này vào văn kiện là sự khẳng định bản chất nhân văn của Đảng bộ TP Hà Nội", ông Trí nhấn mạnh.

Về chỉ số hạnh phúc, ông Cừ khẳng định đây là điểm mới và rất có ý nghĩa nhưng cần hành động một cách thực chất.

"Mục tiêu cuối cùng của Đảng ta là mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Không chỉ là miếng cơm, manh áo mà hạnh phúc còn là chất lượng sống, được sống vui khỏe, an toàn, tinh thần thoải mái... Người dân hạnh phúc là thành phố phát triển, bước sang một trang mới, đây cũng là mong ước của nhân dân", ông Cừ chia sẻ.

Bên cạnh đó, vị đại biểu Quốc hội cho rằng Hà Nội là địa phương đông dân, dân vãng lai, người lao động, người học tập, sinh sống trên địa bàn chiếm tỷ lệ rất cao. Vì thế, hạnh phúc ở đây không chỉ của công dân có hộ khẩu thường trú, mà còn của cả những người đang lao động, học tập, sinh sống tại thủ đô.

"Để người dân hạnh phúc, Hà Nội cần đột phá và giải quyết những bài toán lâu nay được xem là vấn đề nổi lên như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu. Đặc biệt, thành phố cần giải quyết những dự án bỏ hoang gây lãng phí, đây là những nguồn lực to lớn mà Hà Nội cần giải quyết để góp phần tăng trưởng cao trong nhiệm kỳ tới", vị đại biểu Quốc hội nhấn mạnh.