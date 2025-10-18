10 công trình nổi bật, hiện đại tại Hà Nội trong 5 năm qua

Ngày 8/8/2024, tàu đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội chính thức khai thác đoạn trên cao từ Nhổn tới ga Cầu Giấy sau gần 15 năm lỡ hẹn. Theo quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội định hướng đầu tư xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị, tăng 4 tuyến so với quy hoạch cũ.

UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xong gần 97km và hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư hơn 300km đường sắt đô thị, với tổng mức đầu tư khoảng 14,6 tỷ USD.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km đã khai thác thương mại.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.

Vào ngày 6/11/2021, đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và cả nước (tuyến Cát Linh - Hà Đông) chính thức vận hành thương mại, sau 10 năm khởi công. Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông dài 13km, có 12 nhà ga trên cao. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa, chở tối đa 960 người, tốc độ vận hành tối đa 80km/h, tốc độ khai thác trung bình 35km/h.

Sau gần 4 năm đi vào vận hành, tuyến metro này đang thu hút và được nhiều người dân lựa chọn làm phương tiện di chuyển.

Ngày 4/10/2024, dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm chính thức thông xe toàn tuyến, sau hơn 4 năm thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 544 tỷ đồng, giúp cải thiện đáng kể tình hình giao thông và kết nối giữa trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài.

Tuyến đường đã được nâng cấp với mặt cắt ngang từ 26,5m đến 31m, bao gồm 4-6 làn xe, và hệ thống chiếu sáng, dải phân cách, biển báo đã được lắp đặt đầy đủ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án sau khi hoàn thành đã giúp giảm thiểu việc ùn tắc vào khung giờ cao điểm, tăng cường khả năng kết nối trung tâm với phía Tây Bắc thành phố, sân bay Nội Bài, nâng cao năng lực phòng chống lũ của tuyến đê hữu Hồng.

Ngày 30/8/2023, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu Vĩnh Tuy 2.

Cầu Vĩnh Tuy 2 khởi công tháng 1/2021. Điểm đầu cầu giao đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn. Cầu rộng hơn 19m, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư 2.538 tỷ đồng.

Cầu Vĩnh Tuy 2 được phân làm 4 làn, trong đó ba làn dành cho xe cơ giới với tốc độ tối đa 60km/h và một làn hỗn hợp xe máy và xe thô sơ tốc độ khai thác tối đa 40km/h. Xe cơ giới và xe hỗn hợp được phân làn bằng dải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng.

Sau khi hoàn thành giai đoạn hai, cầu Vĩnh Tuy có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất trong số các cây cầu tại Hà Nội bắc qua sông Hồng.

Ngày 5/10/2024, quận Long Biên cũ khánh thành tuyến đường rộng 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng.

Trong tổng thể đầu tư dự án, địa phương cũng xây dựng cầu vượt theo hướng đường Cổ Linh (vượt qua đường Nguyễn Văn Cừ) với bề rộng toàn cầu 12m; hoàn trả cầu đường sắt quốc gia tuyến Hà Nội - Lạng Sơn.

Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang 40m với đồng bộ hệ thống vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, thoát nước, viễn thông,... khớp nối nút giao thông Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm cũ và nút giao thông ngã 5 phường Ngọc Thụy cũ.

Ngày 19/4, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài kết nối quận Nam Từ Liêm cũ và quận Hà Đông cũ được thông xe sau hai năm xây dựng.

Đường Lê Quang Đạo kéo dài có điểm đầu tại nút giao cắt với đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm cũ; điểm cuối giáp với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông cũ. Tuyến đường dài hơn 2,6km với tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 400 tỷ đồng.

Đường Lê Quang Đạo kéo dài được khởi công xây dựng vào quý I/2023, có 6 làn xe chạy, vận tốc tối đa 60km/h.

Đường Lê Quang Đạo kéo dài kết nối nhiều khu đô thị cao cấp phía Tây Hà Nội. Trong tương lai, dọc tuyến đường kéo dài này sẽ là trụ sở của nhiều bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Ngày 5/10/2022, hầm chui Lê Văn Lương chính thức thông xe. Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Sau khi hầm chui này được đưa vào hoạt động đã cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Vành đai 3.

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3 là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông Thủ đô.

Công viên hồ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm cũ) chính thức mở cửa đón người dân từ ngày 15/1. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Công viên hồ Phùng Khoang để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân.

Công viên hồ Phùng Khoang nằm cạnh đường Tố Hữu, với tổng diện tích gần 12ha. Trong đó, diện tích mặt hồ hơn 7ha; diện tích cây xanh cảnh quan chiếm 4,8ha; chiều dài bờ kè hơn 1.000m, có tổng mức đầu tư hơn 3.480 tỷ đồng.

Sau gần 10 tháng đi vào hoạt động, công viên Phùng Khoang đã trở thành không gian công cộng xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Ngày 21/9/2024, UBND TP Hà Nội tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội nằm cạnh đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình.

Công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng với mục tiêu tạo thành một trung tâm văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao và rèn luyện thể chất cho thiếu nhi Thủ đô; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố.

Cung thiếu nhi Hà Nội là công trình hiện đại nhất Việt Nam dành cho trẻ em, được xây dựng với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho trẻ em thủ đô và cả nước.

Sáng 19/8, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) chính thức khánh thành.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tọa lạc tại đường Trường Sa, được kiến tạo để trở thành điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế, đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế triển lãm hiện đại tại Việt Nam.

Mái sảnh chính của nhà triển lãm trong nhà (màu xanh, vàng) tượng trưng cho đầu của Thần Kim Quy, trong khi 8 mái sảnh phụ tượng trưng cho phần chân. Mái vòm công trình có chiều cao khoảng 56,26m tạo hình cho mai của Thần Kim Quy.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích hơn 900.000m², được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.