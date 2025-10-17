Chiều 17/10, phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

"Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng"

Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội với những mục tiêu phát triển, 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại đại hội, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu bế mạc đại hội (Ảnh: CTV).

Tại phiên bế mạc đại hội, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bày tỏ quyết tâm chính trị cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh thành phố sẽ nỗ lực huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thủ đô, đồng thời đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên.

Toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", theo lời Chủ tịch Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: CTV).

Ông Thanh cho biết ban hành kèm theo chương trình hành động gồm 3 phụ lục rất chi tiết về các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, phụ lục 1 gồm 9 nhóm với 62 nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố; phụ lục 2 gồm 9 nhóm với 122 nhiệm vụ trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; phụ lục 3 gồm 4 nhóm với 18 dự án, nhóm dự án, công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Chất lượng nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, không có sự chênh lệch lớn

Trả lời họp báo sau đại hội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị 86 nhân sự để bầu 75 ủy viên Ban Chấp hành thành phố với tỷ lệ số dư gần 15%, đúng quy định của Trung ương.

Theo ông Phong, công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành rất nghiêm túc, khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định. Nhờ vậy, Đại hội đã bầu đủ 75 Ủy viên Ban Chấp hành thành phố ngay trong một lần bầu, với kết quả rất tập trung.

Ông Phong cho biết người đứng thứ 75 vẫn đạt trên 60%, cao hơn các nhiệm kỳ trước. "Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng đều, không có sự chênh lệch lớn, đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất và uy tín", ông Phong nói.

Theo ông Phong, Ban Chấp hành khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 17 người trong đó có 6 người mới trúng cử, bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi hợp lý, tạo sự kế thừa và phát triển trong đội ngũ lãnh đạo Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thông tin tại họp báo (Ảnh: Hữu Thắng).

Cùng với đó, ông Phong cho hay 4 Phó Bí thư Thành ủy đều đạt 100% số phiếu tán thành, nhiều người trong Ban Thường vụ khóa mới cũng nhận số phiếu tuyệt đối, người có số phiếu thấp nhất đạt 66%. Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm, đoàn kết và đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

Tại họp báo, ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ được Thành ủy xác định là một trong những khâu đột phá về đổi mới phương thức lãnh đạo.

Theo ông Hải, trước hết việc lựa chọn cán bộ được thực hiện trên tinh thần "có lên, có xuống", đánh giá khách quan theo kết quả, sản phẩm cụ thể.

Cùng với đó, ông Hải cho hay việc điều động, luân chuyển hay thay đổi vị trí công tác được xem là bình thường, nhằm tạo môi trường cho người phù hợp phát huy năng lực, đồng thời giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Hải cho biết Thành ủy Hà Nội cũng đang triển khai đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn và kết quả công việc. Hệ thống dữ liệu cán bộ, công chức toàn thành phố đã được xây dựng và liên thông qua "cửa sổ dữ liệu cán bộ.

Cùng với đó, Hà Nội đang áp dụng mô hình văn phòng điện tử dùng chung cho cả hệ thống Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, qua đó tạo ra một nguồn dữ liệu đồng bộ, minh bạch để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, theo ông Hải.

Cũng theo ông Hải, thành phố sẽ đổi mới đánh giá cán bộ bằng dữ liệu số, dựa trên mục tiêu và kết quả then chốt, OKR - KPI - Dashboard; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với quan điểm "việc gì xã hội làm tốt hơn hãy để xã hội làm"; "việc gì công nghệ, máy móc làm được - nhanh hơn, minh bạch hơn - hãy để máy làm".

Đồng thời, thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền mạnh mẽ, gắn với trách nhiệm giải trình và sản phẩm đầu ra, hướng đến văn hóa làm việc theo kết quả, theo dữ liệu và công nghệ số.

"Đánh giá cán bộ phải dựa trên minh chứng, dữ liệu số và hiệu quả công việc thực tế", ông Hải cho biết về quan điểm xuyên suốt của Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn tới.

Ông Hải nhấn mạnh người đứng đầu được xem là nhân tố then chốt. Việc lựa chọn, theo dõi và đánh giá người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ được tiến hành dựa hoàn toàn trên dữ liệu số, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.