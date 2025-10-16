Tổng Bí thư: Hà Nội phải xử lý dứt điểm 4 vấn đề nhân dân đang rất mong đợi

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia, với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

2 câu hỏi chiến lược định vị tầm nhìn và phương thức hành động của cả nhiệm kỳ với Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thủ đô và cả nước.

Theo Tổng Bí thư, đại hội lần này là dịp để Hà Nội soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc và thực hiện ước nguyện của Bác Hồ về Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội (Ảnh: CTV).

Tổng Bí thư đặt ra 2 câu hỏi chiến lược định vị tầm nhìn và phương thức hành động của cả nhiệm kỳ để đại hội cùng thảo luận.

Thứ nhất, Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu, tương xứng với diện mạo thủ đô của một nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Thứ hai, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thế nào để biến mục tiêu, quyết sách thành kết quả, để nhân dân thủ đô cùng tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

"Từ hai câu hỏi then chốt ấy, chúng ta nhìn lại chặng đường vừa qua để xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu dự đại hội (Ảnh: CTV).

Cho biết nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, trong đó có nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa có tiền lệ, Tổng Bí thư đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã luôn nỗ lực, phấn đấu giữ vững sự ổn định và phát triển, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, diện mạo của thủ đô đã không ngừng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững với nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, kinh tế thủ đô không ngừng phát triển với mức tăng trưởng cao hơn bình quân của cả nước, quy mô kinh tế gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ...

"Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua", Tổng Bí thư biểu dương.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận còn không ít "điểm nghẽn" kéo dài cần được tập trung khắc phục như chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và những chính sách đặc thù Trung ương dành cho Hà Nội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hạn chế; hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển.

Bên cạnh đó, quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều bất cập, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các sông, hồ vẫn còn dai dẳng; xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng…

Tổng Bí thư cũng cho rằng một bộ phận cán bộ còn sợ sai, sợ trách nhiệm, làm theo kiểu "trung bình chủ nghĩa", "tư duy theo lối mòn", không dám mạnh dạn đổi mới, đột phá; thậm chí vẫn còn biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm cản trở sự phát triển của thủ đô.

"Tôi đề nghị đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để có chủ trương giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ tới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

7 yêu cầu, nhiệm vụ với Hà Nội

Tổng Bí thư gợi ý 7 yêu cầu, nhiệm vụ với Hà Nội để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững.

Thứ nhất là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm.

Thứ hai là cần đặt "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển thủ đô, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung cùng các đại biểu (Ảnh: Hữu Thắng).

Thứ ba là Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt, và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững.

Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến, với khoảng trên dưới mười triệu dân, với vị trí trung tâm chính trị quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức đô thị tích luỹ từ lịch sử phát triển như các khu chung cư cũ, kẹt xe kéo dài, ô nhiễm không khí dai dẳng, ngập lụt khi mưa lớn, và sự quá tải hạ tầng nội đô.

Những thách thức ấy không chỉ là bài toán hạ tầng mà là phép thử năng lực quản trị ở tầm quốc gia, là phép thử đối với tầm vóc và bản lĩnh của thủ đô.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự đại hội thảo luận và thống nhất đưa vào Chương trình hành động trong nhiệm kỳ XVIII nhằm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề tồn tại nhiều năm của thủ đô được nhân dân rất mong đợi.

4 vấn đề này gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

"Chúng ta phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động để dẫn dắt tư duy, chuẩn mực và mô hình phát triển của cả nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thứ tư là hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, biến mỗi cực phát triển thành một trung tâm động lực thực sự, được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng xương sống, các trục chiến lược và hành lang liên kết tổng hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm tại đại hội (Ảnh: Hữu Thắng).

Thứ năm là phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực trung tâm thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia dựa trên kinh tế tri thức.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài mới và khởi nguồn ý tưởng mới cho quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, Thủ đô Hà Nội đang hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi nhất, cùng với TPHCM là hai địa phương có nhiều lợi thế nhất để đảm nhiệm vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của đất nước.

Thứ sáu là lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, xây dựng thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hoá, tri thức dẫn dắt quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong mọi chiến lược phát triển, con người phải là điểm khởi đầu và cũng là đích đến. Với Hà Nội - trung tâm hội tụ tinh hoa dân tộc, nơi kết tinh lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt Nam thì vai trò của con người càng trở nên cốt lõi, không chỉ là chủ thể phát triển, mà còn là thước đo để đánh giá thành công của mọi chính sách, công trình và mọi thiết kế tương lai của thủ đô.

Theo người đứng đầu Đảng, đặt con người làm trung tâm không chỉ là quan điểm nhân văn, mà còn là nguyên tắc vận hành của một đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Mọi chính sách, quy hoạch, công nghệ, hạ tầng phải phục vụ năng lực và chất lượng sống của người dân.

"Phát triển con người là trung tâm cốt lõi của phát triển thủ đô. Điều này không chỉ bao gồm nâng cao năng lực, phẩm giá và chất lượng sống, mà còn là phát triển văn hóa ứng xử và đạo đức công dân", Tổng Bí thư nêu rõ.

Thứ bảy là giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, hợp tác vùng và quốc tế.

Hà Nội phải luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thành phố phải lấy cảm giác an toàn và bình yên của người dân và du khách làm thước đo cho sự bình yên của thủ đô.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập và hợp tác phát triển vùng, quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác với các đô thị lớn trên thế giới, tham gia tích cực vào mạng lưới các "Thành phố xanh - thông minh - sáng tạo". Qua đó, nâng cao vị thế Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế tiêu biểu của Việt Nam trên trường quốc tế.