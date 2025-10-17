Lãnh đạo Hà Nội nói về việc giải quyết 4 vấn đề dân sinh mà Tổng Bí thư nêu

Chiều 17/10, tại họp báo sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã thông tin một số vấn đề của thủ đô mà báo chí quan tâm

Tập trung xử lý các vấn đề tồn tại

Ông Phong khẳng định trong nhiệm kỳ này, thành phố quyết tâm giải quyết các vấn đề tồn tại trong nhiệm kỳ cũ và 4 vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu gồm ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

Ông Phong cho biết trong quá trình triển khai, Thành ủy Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm tới các nhóm vấn đề lớn còn tồn tại này và đã được nhận diện rõ trong quá trình tổng kết nhiệm kỳ XVII.

Theo ông, các giải pháp cụ thể đã được đưa vào chương trình hành động để từng bước khắc phục cơ bản 4 nội dung trọng tâm này trong giai đoạn tới. "Lần này thành phố đặt ra quyết tâm chính trị rất cao với nỗ lực lớn, để tập trung giải quyết căn cơ những vấn đề đó", ông Phong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết thực tế thời gian qua, thành phố đã từng bước triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Về giảm ùn tắc giao thông đô thị, Hà Nội đã và đang triển khai một loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có 7 dự án cầu vượt sông. "Đây là khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn", ông Phong nói.

Cùng với đó, ông Phong cho hay trong chương trình hành động nhiệm kỳ này, Hà Nội đặt mục tiêu khép kín toàn bộ hệ thống đường vành đai như vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3, vành đai 3,5, và khởi công đường vành đai 5.

Việc hoàn thiện các tuyến đường này sẽ giảm tải lưu lượng giao thông khu vực nội đô, đặc biệt là từ phạm vi vành đai 3 trở vào.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cho hay thành phố cũng đã xây dựng đề án nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, trong đó phát triển hệ thống đường sắt đô thị (metro) là một hướng trọng tâm. Vừa qua, đã khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), cuối năm sẽ khởi công tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc).

Ông Phong cho biết Trung ương giao Hà Nội đến năm 2035 hoàn thành khoảng 10 tuyến metro, đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ.

Theo ông Phong, thành phố cũng đang tập trung nâng cao năng lực vận tải công cộng bằng xe buýt, tổ chức lại mạng lưới, mở rộng vùng phục vụ để từng bước hạn chế phương tiện cá nhân...

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không phải là di dời toàn bộ các trường.

Theo đó, Hà Nội chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy, tập trung đông sinh viên, còn các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế vẫn được giữ lại tại trung tâm. Việc này phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội là thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm không khí và ô nhiễm các dòng sông, ông Phong khẳng định đây là những nội dung Thành ủy, UBND TP Hà Nội rất quan tâm và đã có đề án cụ thể đang được triển khai.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ cơ bản "hồi sinh" 4 dòng sông trong nội đô gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh đó, ông Phong cũng nêu việc xử lý ô nhiễm nguồn nước các dòng sông đòi hỏi sự phối hợp liên tỉnh, liên vùng, cùng vào cuộc mới có thể đạt hiệu quả cao.

Về ô nhiễm không khí, Hà Nội đã ban hành đề án riêng, tập trung triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ. Ông Phong cho hay thành phố đã xác định rõ các nguồn phát sinh ô nhiễm như giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt… và với mỗi nguồn ô nhiễm, thành phố sẽ có giải pháp riêng phù hợp.

2 chương trình công tác với 3 mục tiêu

Theo ông Phong, với nhiệm kỳ 2025-2030, Thành ủy Hà Nội đã tiến hành rà soát, sắp xếp, tinh gọn còn 2 chương trình công tác lớn.

Một là chương trình công tác về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hai là chương trình công tác về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo ông Phong, các chương trình công tác đã có các kế hoạch, chương trình hành động gồm 3 phụ lục rất chi tiết về các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, phụ lục 1 gồm 9 nhóm với 62 nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố; phụ lục 2 gồm 9 nhóm với 122 nhiệm vụ trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; phụ lục 3 gồm 4 nhóm với 18 dự án, nhóm dự án, công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.

"Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bài bản, đảm bảo sự kế thừa, phát triển và đổi mới để sớm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố đề ra", ông Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết 2 chương trình công tác mà Thành ủy Hà Nội xây dựng trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII hướng tới 3 mục tiêu lớn.

Thứ nhất là nhằm khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra qua nhiều nhiệm kỳ.

Theo ông Phong, trong báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII, Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn nhìn nhận 6 nhóm hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của 2 chương trình công tác là tập trung giải quyết, khắc phục triệt để những vấn đề đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ hai là các chương trình công tác được xây dựng để huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của thủ đô, phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững.

Ông Phong cho hay thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số (từ 11%/năm trở lên) và đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người của người dân Hà Nội đạt khoảng 12.000 USD.

"Khi đó, Hà Nội sẽ trở thành một cực tăng trưởng mạnh, đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa cho vùng thủ đô và toàn bộ khu vực phía Bắc", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Thứ ba là hai chương trình này hướng đến mục tiêu xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", nơi người dân có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các giá trị văn hóa, con người Hà Nội được phát huy mạnh mẽ.