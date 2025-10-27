Một công ty nhiều năm khai thác trái phép khoáng sản mà tỉnh không biết?

9 năm khai thác trái phép 4,4 triệu tấn khoáng sản

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình, do ông Hoàng Mạnh Tùng làm giám đốc.

Mỏ khai thác đá của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khai thác, sử dụng khoáng sản khi chưa được cấp phép.

Cụ thể, từ năm 2017 đến hết ngày 30/6/2025, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã khai thác một phần đá vôi với khối lượng 4,4 triệu tấn tại khối tài nguyên 2-333 thuộc mỏ đá xã Gia Hòa và xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (cũ), nay là xã Gia Viễn, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Việc khai thác này chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định. Mới đây ngày 1/7, công ty đã chấm dứt việc khai thác tại khối tài nguyên 2-333 này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác trái phép 4,4 triệu tấn khoáng sản trong 9 năm của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Trước đó hồi tháng 6, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình khai thác khoáng sản trái phép trong nhiều năm (Ảnh: Thanh Bình).

Cụ thể Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình được cấp phép khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng, tại xã Gia Hòa, thị trấn Thịnh Vượng, huyện Gia Viễn (cũ), tỉnh Ninh Bình, nhưng lại khai thác, sử dụng loại khoáng sản đi kèm là đất đá phủ, đá cát kết, bột kết mà không báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Với hành vi này, công ty bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng.

Bộ phát hiện đề xuất kiểm tra, tỉnh mới xử lý

Điều đáng nói, hành vi khai thác khoáng sản trái phép của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình không phải do cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện mà đều do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát hiện, đề xuất tỉnh kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, ngày 25/7, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xác minh việc khai thác, sử dụng khoáng sản tại khối tài nguyên 333 của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Từ văn bản này, UBND tỉnh Ninh Bình mới giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết.

Xe chở đá trong mỏ của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi có đủ căn cứ vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này với số tiền 80 triệu đồng.

Trước đó ngày 3/6, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị chỉ đạo xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình tại mỏ sét xã Gia Hòa (nay thuộc xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Văn bản nêu rõ, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình đã khai thác, sử dụng đất đá phủ và đá kẹp cát kết, bột kết trong quá trình khai thác đá sét làm nguyên liệu xi măng tại mỏ sét xã Gia Hòa.

Đây là đối tượng khoáng sản chưa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép sử dụng, cần được kiểm tra, xem xét để xử lý hành vi vi phạm theo quy định.