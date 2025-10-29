Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về thời điểm cải cách tiền lương

Nhiều vấn đề liên quan việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới đại biểu Quốc hội, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10.

"Không nóng vội, nhưng cũng không thể đi chậm"

Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, theo Phó Thủ tướng, đã thay đổi căn bản, triệt để và toàn diện về thể chế, quản trị địa phương, tư duy tổ chức bộ máy cũng như phương thức điều hành của chính quyền các cấp.

Điều cần thiết và cấp bách khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là thay đổi căn bản từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo và phục vụ nhân dân, tạo nền móng quan trọng cho việc thực hiện quản trị quốc gia hiện đại.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với sự thay đổi lớn của cả hệ thống chính trị và nền hành chính Nhà nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mỗi người trước hết cũng phải tự làm cuộc cách mạng cho bản thân mình về tư tưởng, tâm lý, tư duy, nhận thức, lề lối, phương pháp làm việc.

4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên theo Phó Thủ tướng, khó khăn và vướng mắc ban đầu cũng là điều dễ chia sẻ.

“Chúng ta không thể nóng vội, không cầu toàn, nhưng cũng không thể đi chậm, mà bắt buộc phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là không chậm trễ, không để mất thời cơ, nhưng cũng không thể cầu toàn.

Đánh giá đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, Phó Thủ tướng cho rằng việc thay đổi nhận thức phương thức làm việc cần phải có thời gian.

Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.

Cùng với đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã.

Nhiều đại biểu Quốc hội nêu thực trạng cán bộ công chức cấp xã “vừa thừa vừa thiếu”, song theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trên cơ sở tổng hợp từ 34 tỉnh thành, số lượng cán bộ công chức cấp xã tính bình quân không thiếu (41,3%), và chỉ có 5,38% là chưa phù hợp với chuyên môn.

Phó Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, xác định rõ vị trí việc làm, nhất là đối với cấp xã, và hoàn thiện các điều kiện làm cơ sở pháp lý cho việc giao biên chế.

Theo bà, việc giao biên chế vừa qua của cả hệ thống chính trị ở cấp xã mới chỉ là hướng dẫn tạm thời. Tới đây, cấp có thẩm quyền sẽ giao biên chế giai đoạn 2026-2030.

“Trước mắt, các địa phương phải hết sức chủ động rà soát, đánh giá, cơ cấu và xem xét để đảm bảo đội ngũ vận hành của chính quyền cấp xã. Đối với các vị trí quan trọng như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin…, có thể tuyển dụng hoặc điều động cán bộ công chức từ cấp tỉnh về”, Phó Thủ tướng nói việc này đã có hướng dẫn.

Chính phủ cũng sẽ giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đến năm 2030, theo lời Phó Thủ tướng.

Cùng với rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI vào công vụ, xây dựng chính quyền điện tử và Chính quyền số.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý tính chủ động của địa phương trong xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh. Nếu thụ động, theo lãnh đạo Chính phủ, sẽ rất khó khăn cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương mình.

Cải cách tiền lương chưa thể thực hiện ngay

Liên quan tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy của cấp chính quyền cơ sở, vì hiện nay mới chỉ là hướng dẫn tạm thời. Về biên chế cũng vậy.

Phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 29/10 (Ảnh: Hồng Phong).

Việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, Phó Thủ tướng lưu ý đây cũng là vấn đề lớn nên đang được tập trung đánh giá lại để đo lường tính khả thi của việc phân cấp, phân quyền.

Cải cách chính sách tiền lương đang được xây dựng theo một đề án tổng thể, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Bà cho biết Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27, sau đó báo cáo Trung ương vào đầu năm 2026 để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Việc này cần thực hiện trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính Nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiền lương cải cách ngay thì chưa thể mà cần được tính toán rất kỹ lưỡng, thận trọng, chuẩn bị việc này thật căn cơ. “Thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải theo lộ trình hợp lý và phù hợp với khả năng chi trả của Ngân sách Nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.