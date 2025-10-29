Liên tục gọi vào đường dây nóng chửi bới, xúc phạm nhân viên bệnh viện

Ngày 29/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công an phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau) đã xử phạt hành chính ông Đ.T.K. (39 tuổi) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau trình báo có nhiều số điện thoại di động do một người đàn ông xưng tên “Trung” gọi vào đường dây nóng của bệnh viện, dùng lời lẽ chửi bới, xúc phạm nhân viên bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, người đàn ông xưng tên “Trung” chính là ông Đ.T.K. (ngụ tại tỉnh Cà Mau).

Vụ việc xuất phát từ việc ông K. phát sinh mâu thuẫn với vợ đang nằm ở bệnh viện trước đó.

Qua làm việc với công an, ông K. thừa nhận hành vi gọi điện vào đường dây nóng và có lời lẽ xúc phạm nhân viên trực của bệnh viện là sai. Ông này cũng cam kết không tái phạm.