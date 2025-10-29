Khi thành viên hoàng gia và giới tỷ phú tìm về thiên nhiên

Theo The Guardian, liệu pháp “tắm rừng” ngày càng phổ biến tại Mỹ, đặc biệt ở California (Mỹ) nơi nhiều ngôi sao và doanh nhân công nghệ lựa chọn để “ngắt kết nối” khỏi thế giới ồn ào.

Công nương Kate Middleton từng chia sẻ, thời gian ở giữa thiên nhiên giúp cô “tìm lại sự cân bằng và cảm giác bình yên giữa thế giới bận rộn”. Hình ảnh Kate tựa vào gốc cây ở Windsor trong quá trình điều trị ung thư từng lan truyền rộng rãi như biểu tượng của sự tĩnh tại và hồi sinh.

Công nương Kate Middleton theo đuổi trào lưu "tắm rừng" để giữ sức khỏe (Ảnh: Instagram).

“Cô ấy hòa mình vào thiên nhiên và điều này tiếp cho Kate nhiều sức mạnh. Nhìn lên cao như một dấu hiệu của hy vọng và sự khích lệ thực sự dành cho tất cả mọi người”, nhà viết tiểu sử Hoàng gia Sally Bedell Smith nói với tờ People.

Trong một video được đăng tải đầu năm, Kate đã chia sẻ về mối liên hệ với thiên nhiên: "Tôi thấy đó là một sự kết nối lại rất thiêng liêng và cảm xúc mãnh liệt. Có lẽ, không phải ai cũng có mối quan hệ như vậy với thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên, với tôi, như một nơi để cân bằng và tìm thấy cảm giác bình yên và kết nối lại trong một thế giới vốn dĩ rất bận rộn".

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle cũng duy trì thói quen thiền định giữa thiên nhiên để giảm căng thẳng. Hoàng tử Harry từng chia sẻ với các phóng viên vào năm 2019 rằng anh thiền định hàng ngày để kiểm soát sự lo lắng trước khi lên chức cha.

Trong khi đó, Gwyneth Paltrow - nữ diễn viên đoạt Oscar - đã biến triết lý “chữa lành bằng rừng” thành dự án nghệ thuật The Forest Within, giúp mọi người “ngắt kết nối để kết nối lại”.

Tỷ phú Bill Gates "tắm rừng" 2 lần mỗi năm để hồi phục sức khỏe và tìm kiếm sáng tạo mới (Ảnh: Sofeminine).

Không nằm ngoài xu hướng thư giãn độc đáo này, tỷ phú Bill Gates cũng là tín đồ của “tắm rừng”. Hai lần mỗi năm, ông rút về căn nhà gỗ giữa rừng Tây Bắc Thái Bình Dương, tách biệt hoàn toàn với mạng Internet để đọc sách, viết và suy ngẫm.

Nhiều ý tưởng lớn của nhà sáng lập Microsoft được cho là ra đời trong những tuần “ẩn cư” đó. Đối với Bill Gates, khu rừng không phải nơi trốn chạy mà chính là “lò luyện” để mọi sáng tạo mới mẻ tìm đến.

Nguồn gốc và sức mạnh của liệu pháp “tắm rừng”

Khái niệm “tắm rừng” hay shinrin-yoku xuất phát từ Nhật Bản vào năm 1982, khi Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp nước này khuyến khích người dân gắn bó với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe và ý thức bảo vệ môi trường. “Shinrin” có nghĩa là rừng còn “yoku” là tắm.

“Tắm rừng” không phải là leo núi hay vận động thể lực, mà là đắm mình vào không gian cây cối, đi dạo, hít thở, lắng nghe, chạm vào đất và lá cây, để kích hoạt năm giác quan.

“Tắm rừng” trở thành liệu pháp trị liệu tinh thần được giới thượng lưu ưa chuộng trong những năm gần đây (Ảnh: NILS).

Theo bác sĩ Tushar Tayal làm việc tại Bệnh viện CK Birla (Ấn Độ), “tắm rừng” giúp con người sống chậm lại, cảm nhận sự hiện diện của thiên nhiên qua âm thanh, hương thơm và màu sắc.

“Tắm rừng không phải đi bộ đường dài hay tập thể dục cường độ cao. Mà là sống chậm lại, dùng các giác quan để cảm nhận và hòa mình với thiên nhiên”, bác sĩ Tayal cho biết.

Nghiên cứu trên tạp chí Environmental Health and Preventive Medicine tổng hợp từ 28 công trình cũng cho thấy, “tắm rừng” giúp giảm huyết áp, hạ hormone gây căng thẳng, cải thiện lo âu và trầm cảm.

Tiến sĩ Qing Li, tác giả cuốn Nghệ thuật tắm rừng của người Nhật, chỉ ra rằng cây cối tiết ra phytoncide - chất kháng sinh tự nhiên giúp tăng hoạt động của tế bào NK (Natural Killer), góp phần tăng cường miễn dịch và chống ung thư, thay đổi tâm trạng và cải thiện giấc ngủ.

Tác giả sách Qing Li từng phát biểu rằng “cây cối giúp chúng ta nghĩ thông suốt hơn, trở nên sáng tạo và khiến chúng ta sống tử tế và rộng lượng”.

Ngoài ra, các nghiên cứu khác trên Journal of Environmental Psychology cho thấy, chỉ 3 giờ đi rừng có hướng dẫn cũng giúp cải thiện tâm trạng và giảm tình trạng kiệt sức mà không cần dùng thuốc. Ở trẻ em, “tắm rừng” còn giúp nâng cao tinh thần, nuôi dưỡng lòng biết ơn và ý thức bảo vệ môi trường.

Không có tiêu chí cố định cho một “khu rừng hoàn hảo”. Mỗi người có một ưu tiên khác nhau. Một số sẽ thích những khu rừng thông khô ráo, ngập tràn mùi gỗ thông. Tuy nhiên, cũng có người thích mùi ẩm ướt của rêu và đất của những khu rừng có suối.

Thậm chí, “tắm rừng” có thể thực hiện ngay trong công viên nhiều cây xanh gần nhà. Điều quan trọng là tắt thiết bị điện tử, thả lỏng cơ thể và để thiên nhiên dẫn dắt ta trải nghiệm.

Sự bùng nổ của “tắm rừng” cho thấy nhu cầu tìm lại sự bình yên, chữa lành và sáng tạo đang trở thành xu hướng sống mới của tầng lớp thành đạt. Tỷ phú Bill Gates từng nói: “Rừng không phải nơi để trốn chạy. Đó là nơi tôi tìm lại những ý tưởng lớn nhất của mình”.