Bộ Công an đột kích ổ tội phạm tại Campuchia lừa 300 tỷ đồng của người Việt

Đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu vừa chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng, thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.

Chuyên án được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Theo đó vào ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với các lực lượng Bộ Công an bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) đều là người Việt Nam đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Công an Việt Nam phối hợp cùng Công an Campuchia tổ chức bắt giữ các đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Lai Châu).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cũ (nay là xã Bảo Thắng, Lào Cai).

Cơ quan CSĐT đã cất trọn mẻ lưới, bắt giữ đối tượng Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền đã chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án.

Liên quan đến vụ án, đến nay lực lượng công an đã bắt giữ 66 đối tượng.

Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.