Lũ lên quá nhanh khiến 8 người mắc kẹt giữa sông Trà Khúc

Sáng 29/10, nước lũ lên rất nhanh khiến 8 người dân bị mắc kẹt trên các bãi bồi giữa sông Trà Khúc. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ vượt sông ứng cứu người dân.

Nước lũ trên sông Trà Khúc chảy cuồn cuộn kéo theo nhiều cây gỗ khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi vượt sông. Mặt khác, người dân ở rải rác trên các bãi bồi nên việc cứu hộ mất nhiều thời gian. Phải mất 3 giờ, lực lượng cảnh sát mới đưa được 8 người dân vào bờ an toàn.

Cảnh sát tiếp cận bãi bồi để cứu người dân mắc kẹt (Ảnh: Nguyễn Toàn).

Theo ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, giữa sông Trà Khúc có nhiều bãi bồi nên người dân đến đây trồng trọt, chăn nuôi.

Khi nghe thông tin sông Trà Khúc sắp có lũ, chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân biết để về bờ nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số người dân cố nán lại trên bãi bồi để bảo vệ tài sản rồi mắc kẹt.

8 người dân mắc kẹt trên bãi bồi giữa sông Trà Khúc đã được đưa vào bờ an toàn (Ảnh: Quốc Triều).

“Bà con qua bãi bồi chăm sóc cho bò, gà, vịt nhưng lũ lên quá nhanh nên mắc kẹt. Rất may là lực lượng cứu hộ đã đưa cả 8 người vào bờ an toàn”, ông Sinh thông tin.

Sáng 29/10, lũ trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) đã vượt báo động 3, các sông còn lại đều vượt báo động 2.

Dự báo trong chiều và tối 29/10, lũ trên sông Trà Khúc vượt báo động 3 từ 1,7m đến 2m, các sông còn lại sẽ đạt báo động 3.