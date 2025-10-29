Khởi công xây dựng hai công trình an sinh xã hội tại Nghệ An

Đây là các công trình nhằm nâng cao chất lượng y tế và giáo dục cho người dân khu vực biên giới tại phía Tây Nghệ An, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân và doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ. Về phía địa phương, có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, cùng người dân các xã Tương Dương, Mường Típ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Việt Trung).

Toà nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương và Trường Mầm non Mường Ải được đầu tư xây dựng trong bối cảnh điều kiện y tế và giáo dục tại khu vực miền núi Nghệ An còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp.

Hiện tại, Trung tâm Y tế Tương Dương đang hoạt động trong điều kiện thiếu thốn về hạ tầng, chưa có đầy đủ các phòng chức năng chuyên sâu, khu khám chữa bệnh hiện đại, khu điều trị nội trú đạt chuẩn. Trong khi đó, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng cao ngày càng lớn, đặc biệt là các dịch vụ y tế cơ bản, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tương tự, Trường Mầm non Mường Ải cũng gặp khó khăn với cơ sở vật chất xuống cấp, chỉ có một số phòng học tạm, chưa có phòng đa chức năng, phòng giáo dục thể chất, sân chơi ngoài trời và các hạng mục phục vụ phát triển toàn diện cho trẻ.

Theo kế hoạch, công trình Tòa nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương sẽ được xây mới với quy mô hiện đại, bao gồm khối nhà khám bệnh chuyên sâu và khu điều trị nội trú đạt chuẩn, hiện đại, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp cứu cho 80.000 người dân miền núi của tỉnh Nghệ An.

Trường Mầm non Mường Ải sẽ được xây dựng khang trang với 8 phòng học chính, 2 phòng học chuyên môn, cùng nhà hiệu bộ, bếp ăn tập thể, sân chơi ngoài trời và các phòng chức năng khác, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Việt Trung).

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá tỉnh Nghệ An là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế cũng như các điều kiện an sinh xã hội, nhất là về công tác y tế, giáo dục… phục vụ bà con đồng bào các dân tộc ở Tây Nghệ An. Do đó, cần hoàn thiện hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế, trường học để nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho bà con nơi đây.

“Đây không chỉ là công trình y tế, giáo dục của địa phương mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, thắm tình quân dân của lực lượng công an nhân dân dành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Đánh giá cao sự chủ động phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và đặc biệt là sự đồng hành của Tập đoàn Đèo Cả, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng hai công trình sẽ sớm hoàn thành, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện về y tế và giáo dục.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Bộ Công an và Tập đoàn Đèo Cả, nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng hai công trình an sinh xã hội này là sự tiếp nối sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an đối với Nghệ An.

Đại diện chính quyền tỉnh Nghệ An cam kết sẽ bàn giao mặt bằng kịp thời; chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp tích cực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất để đưa công trình vào hoạt động hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, trở thành điểm sáng y tế khu vực miền Tây của tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả, khẳng định đảm bảo công trình hoàn thành trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục tại địa phương. Qua đó, tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chung tay vì cộng đồng, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

“Chúng tôi tự hào được góp phần xây dựng những công trình ý nghĩa cho vùng biên giới Nghệ An. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là niềm vinh dự khi mang lại cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. Đèo Cả cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý tiên tiến nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thực hiện”, ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả với vai trò là đơn vị đồng hành của Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An, đảm nhận thiết kế và thi công các công trình, chia sẻ.

Hai công trình sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và đơn vị thực hiện.