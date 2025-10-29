Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù

Ngày 29/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khế (71 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên) 8 năm tù; Nguyễn Quang Thông (64 tuổi, cựu Tổng biên tập Báo Thanh niên) 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Công Khế tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

HĐXX ghi nhận cho các bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ. Theo HĐXX, ông Khế đã nộp 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, là người trên 70 tuổi, có nhiều đóng góp cho xã hội và gia đình có công với cách mạng.

Tương tự, bị cáo Thông cũng được tòa ghi nhận thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp xã hội và đã nộp 500 triệu đồng.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường 215 tỷ đồng, được khấu trừ vào số tiền ông Thông, ông Khế đã nộp trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 cũ (nay là phường Khánh Hội), được giao cho Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn (doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam) quản lý.

Thực hiện chủ trương di dời các nhà máy thuốc lá ra khỏi nội thành, năm 2004, Tổng Công ty thuốc lá có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 80 (Bộ Tài chính) đề nghị được bán đấu giá khu đất nói trên lấy tiền phục vụ cho công tác di dời nhà máy.

Sau đó khu đất này được chấp thuận bán chỉ định cho Báo Thanh Niên làm trụ sở tòa soạn. Sau khi được giao đất, Báo Thanh Niên xin thay đổi mục đích sử dụng và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp khác để thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp, sau đó thoái vốn.

Ngày 14/11/2014, Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên thông báo đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi dự án, trả hết nợ vay và thu về gần 32 tỷ đồng. Từ đó, toàn bộ khu đất 151-155 Bến Vân Đồn đã chuyển sang sở hữu tư nhân mà không qua đấu giá, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 215 tỷ đồng.