Ninh Bình lý giải việc 4,4 triệu tấn khoáng sản bị khai thác trái phép

Do thẩm quyền quản lý khoáng sản?

Liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình khai thác, sử dụng trái phép lượng lớn khoáng sản mà báo Dân trí đã phản ánh, ông Trương Văn Hà, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, lý giải, việc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình sử dụng trái phép khoáng sản nằm trong phần trữ lượng thuộc phạm vi được cấp phép, nhưng sau nhiều năm mới bị xử lý, là do sự phân cấp thẩm quyền quản lý khoáng sản là đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Mỏ khai thác đá vôi của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

“Theo Khoản 1 Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010, thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò; khai thác khoáng sản đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ); địa phương có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, giám sát, quản lý các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn”, ông Hà nói.

Ngày 23/9, theo quy định phân cấp tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã nhận bàn giao các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khoáng sản nhóm II thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để quản lý trên địa bàn theo thẩm quyền.

Gần đây, Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình có báo cáo gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc doanh nghiệp đã khai thác một phần vào khối tài nguyên 2-333. Lúc này Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam mới có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, xác minh.

Sau đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết.

"Việc Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình khai thác khoáng sản thuộc phần tài nguyên 333 dự tính nằm trong tổng trữ lượng thuộc phạm vi, ranh giới được cấp phép, trước đây chưa phát hiện được do khối tài nguyên 2-333 thuộc cấp tài nguyên 333 nằm xen kẹp với cấp trữ lượng 121, 122 được phép khai thác", đại diện Sở NN&MT cho hay.

Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng về hành vi sử dụng khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép (Ảnh: Thanh Bình).

Sau khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này số tiền 80 triệu đồng và tiếp tục đôn đốc công ty thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá vôi làm nguyên liệu xi măng đã khai thác (khối tài nguyên 2-333 tại mỏ đá xã Gia Viễn) của Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình, tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng cho khối lượng khoáng sản đã khai thác là hơn 4,4 triệu tấn.

Ngoài đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị Thuế tỉnh Ninh Bình kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản của công ty này.

Đồng thời, sở đã yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thiện Đề án thăm dò bổ sung nâng cấp tài nguyên 333 dự tính thành cấp trữ lượng khoáng sản khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác để tính đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính có liên quan (nếu có).

Đại diện Công ty cổ phần Vissai Ninh Bình lý giải, khối lượng 4,4 triệu tấn đá vôi mà công ty đã khai thác vào khối tài nguyên 2-333 (chưa được điều chỉnh nội dung giấy phép), công ty đã đưa vào sản xuất làm nguyên liệu xi măng và hàng năm công ty đã kê khai và nộp thuế tài nguyên và phí môi trường đầy đủ.