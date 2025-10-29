TPHCM nêu 31.000 công ty nợ thuế; nợ nhiều có HDTC, Xuyên Việt Oil...

Cục Thuế TPHCM vừa ban hành Thông báo 11191 công khai thông tin 31.655 doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế trên địa bàn còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, tính đến thời điểm tháng 9 năm nay.

Tổng số tiền được ghi nhận là hơn 25.356 tỷ đồng. Việc công khai thông tin dựa trên quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020, áp dụng cho các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày.

Ghi nhận từ Thông báo 11191 cho thấy có 3 doanh nghiệp nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với số nợ hơn 1.828 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill nợ hơn 1.568 tỷ đồng. Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Sông Tiên nợ 1.164 tỷ đồng.

Các công ty nợ thuế hàng trăm tỷ đồng có 15 đơn vị, chủ yếu ở mảng bất động sản. Đơn cử, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) nợ 840 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nợ 248 tỷ đồng…

Nhân viên ngân hàng kiểm đếm tiền tại quầy giao dịch (Ảnh: Mạnh Quân).

Danh sách nợ thuế còn có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen thuộc trên thị trường, chẳng hạn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM (đơn vị Nhà nước) cũng được ghi nhận nợ 343 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, Công ty công ty Giáo dục G Sài Gòn nợ 85,7 tỷ đồng. Ở nhóm hàng tiêu dùng, Công ty cổ phần Tân Tân (đậu phộng Tân Tân) nợ 64,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nợ 60,9 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo nợ 56,2 tỷ đồng...

Số doanh nghiệp hoạt động tại TPHCM, theo cập nhật mới nhất từ Cổng Thông tin quốc gia, là hơn 345.500 doanh nghiệp.