Nghệ sĩ Việt Hương nói gì khi bị đồn qua đời?

Mới đây, một số trang mạng xã hội đưa tin nghệ sĩ Việt Hương qua đời kèm bức ảnh đen trắng khiến khán giả xôn xao. Nguồn tin này cho rằng, Việt Hương bị ốm và không qua khỏi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, trợ lý của Việt Hương cho biết, nữ nghệ sĩ hoàn toàn khỏe mạnh và đang chăm chỉ làm nhiều dự án nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, Việt Hương cũng thể hiện sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt. Chị cũng lên tiếng cảnh báo khi hình ảnh, tên tuổi của mình bị lợi dụng để câu view, kiếm tiền trên sự lo lắng của khán giả.

"Tôi còn "tươi xanh" vậy mà nói tôi chết rồi. Nếu họ đem tôi ra kiếm tiền, vậy là tôi còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỉ vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt", Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương vẫn đang khỏe mạnh, không như tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 4 vừa qua, Việt Hương cũng rất khó chịu khi hình ảnh của chị trong một bộ phim bị cắt ghép sai sự thật nhằm "câu" lượt xem.

Nữ diễn viên cứng rắn khẳng định: "Có nhiều người đặt điều và dựng chuyện bất chấp. Tất cả phải có thời gian lập vi bằng và chờ pháp luật giải quyết. Mọi người sáng suốt khi đọc thông tin".

Chị cũng cảnh báo thêm về việc bị mạo danh để trục lợi: "Nhiều đối tượng dùng hình ảnh của tôi để bán hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi chỉ quảng cáo một thương hiệu, ngoài ra đều là hàng giả mạo. Khán giả cần tuyệt đối cảnh giác, gửi thông tin đến tôi nếu phát hiện hành vi lợi dụng hình ảnh Việt Hương".

Thời gian qua, không chỉ Việt Hương mà nhiều nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Chí Trung, nhạc sĩ Trần Tiến, Đàm Vĩnh Hưng... bị nhiều người ác ý đồn qua đời khiến người trong cuộc khổ sở, phải lên tiếng đính chính.

Vào tháng 6 vừa qua, NSƯT Hoài Linh cũng bị đồn qua đời, thậm chí có kênh YouTube đăng tải video Hoài Linh bị bệnh và đã ra đi.

Khi ấy, nam danh hài cho biết: "Những tin đồn về tôi rất nhiều, người ta đồn tôi bệnh, tôi qua đời mấy năm qua nhưng tôi vẫn khỏe mạnh".

Vào năm 2024, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - cũng bức xúc khi một trang tin loan báo chồng cô qua đời sau khi bị đột quỵ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, vợ NSND Công Lý nói, đây không phải là lần đầu tiên "cô Đẩu" bị những thông tin thất thiệt ảnh hưởng tới mình.

"Thực tế là chồng tôi đang khỏe mạnh, sức khỏe tốt hơn từng ngày và anh vẫn đi làm phim nếu có vai phù hợp. Từ khi anh ấy nằm viện đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt xuất hiện khiến cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn như nhờ pháp luật xử lý nếu những thông tin giả này vẫn lan tràn trên mạng xã hội", vợ NSND Công Lý nói.

Việt Hương (phải) cùng Hồng Đào trong bộ ảnh mới nhất (Ảnh: Facebook nhân vật).