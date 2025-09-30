Nhiều đường Hà Nội ngập sâu, người dân lắp máy bơm, đắp bao cát chống ngập

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới bão số 10, mưa lớn nhiều đợt kéo dài từ chiều tối 29/9, đến rạng sáng nay (30/9) tiếp tục tăng cường mưa lớn trên diện rộng tại Hà Nội khiến nhiều khu vực ngập nặng, người dân chật vật trên đường ngập.

Ghi nhận của PV Dân trí tại khu đô thị Geleximco (phường Tây Mỗ), lượng mưa vẫn nặng hạt, các tuyến đường Hoàng Tùng, Nam An Khánh... và nhiều đường nội khu ngập nặng.

Các tuyến đường nội khu ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m. Giao thông gần như tê liệt, người dân bì bõm đi làm, đưa con đến trường.

Mưa lớn, nước ngập sâu trên đường Nam An Khánh, người dân điều khiển xe máy ngã nhào khi bị sóng nước đánh vào.

Trên đường đi làm, một người dân ngã xe, rơi mất điện thoại giữa dòng nước ngập, vội vã lần mò để tìm.

Trong khi đó, đa số các nhà dân mặt đường Hoàng Tùng (khu đô thị Geleximco, Tây Mỗ) đều bị ngập hầm để xe. Một số hộ dân không có giải pháp chặn nước kịp thời đành bất lực ngồi nhìn. Có hầm bị ngập sâu hơn 1,5m nước.

Một số hộ dân phải đắp bao cát, làm vách chắn để ngăn nước tràn vào tầng hầm các căn nhà liền kề.

Một số gia đình dùng máy bơm để hút bớt nước, hạn chế ngập hầm tránh hư hại các tài sản bên trong.

"Khu này cứ mưa lớn là ngập, cũng may là hôm qua thấy tình hình mưa kéo dài nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bao cát, bạt phủ để chặn nước tràn vào nhà. Không thể ngăn hết toàn bộ nhưng cũng tránh ngập sâu", bà Hòa, người dân tại khu đô thị Geleximco, cho hay.

Nước ngập nhiều ngả đường khu An Khánh khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều em nhỏ vẫn được bố mẹ cõng đến trường dù trời mưa lớn và ngập sâu.

Dù ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão số 10, các trường học tại Hà Nội vẫn cho học sinh đến trường bình thường. Nhiều học sinh bì bõm trên đường ngập tới lớp sáng sớm.

Nhiều đường nội khu ở khu đô thị Geleximco (Tây Mỗ) ngập sâu, đã được rào chắn để ngăn người dân đi vào vùng trũng thấp, nhiều người đành quay đầu tìm đường khác.

Đến 8h30, mưa vẫn tiếp tục đổ xuống ở nhiều khu vực tại Hà Nội, một số khu vực như Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long cũng đã bắt đầu ngập sâu.