Bị thanh gỗ đâm xuyên chân, trưởng công an xã nén đau giúp dân giữa mưa lũ

Ngày 29/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, bị thương khi cùng lực lượng chức năng giúp người dân gia cố mái nhà trong mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi ở Quảng Ngãi, đặc biệt là xã Sơn Tây bị ngập sâu, sạt lở.

Thượng tá Đinh Quang Tiến bị thanh gỗ đâm xuyên bàn chân phải (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng cùng ngày, Công an xã Sơn Tây phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ dân để sơ tán người, di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quá trình hỗ trợ một hộ dân gia cố lại mái nhà, Thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Sơn Tây, bị một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải.

Dù bị thương, Thượng tá Tiến vẫn cố gắng chỉ đạo công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân rồi mới đi sơ cứu, điều trị.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường ở tỉnh này sạt lở, ngập sâu trong nước.

Lực lượng công an cơ sở được huy động, túc trực ngày đêm để phối hợp cùng chính quyền địa phương sơ tán người dân, bảo vệ tài sản, hỗ trợ các hộ bị cô lập.