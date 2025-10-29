Báo Dân trí tiếp nhận 800 triệu đồng Tổng Công ty May 10 ủng hộ xây cầu

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Phạm Phúc Hưng, Tổng Thư ký tòa soạn; bà Trần Ngọc Lan, Phó Tổng Thư ký tòa soạn; ông Cấn Mạnh Cường, Phó Tổng Thư ký tòa soạn; ông Lê Bảo Trung, Chủ tịch Công đoàn...

Về phía Tổng Công ty May 10 có ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc; ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Đào, Chủ tịch Công đoàn.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí tiếp nhận bảng biểu trưng số tiền 800 triệu đồng từ Tổng Công ty May 10 ủng hộ xây cầu Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tổng Công ty May 10 đã tới thăm và làm việc tại tòa soạn.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, từ nhiều năm qua, Tổng Công ty May 10 luôn đồng hành cùng báo Dân trí trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Hai đơn vị đã đồng hành, xây dựng 7 cây cầu trên cả nước.

Với mong muốn giúp cho việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn, con đường đến trường của các em học sinh bớt gian nan, Tổng công ty May 10 chung tay cùng báo Dân trí xây dựng cầu tại thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. Cây cầu thứ 8 đánh dấu sự đồng hành cùng báo Dân trí càng thêm ý nghĩa khi đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10 (ngày 8/1/1946 – ngày 8/1/2026).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cùng các cán bộ chủ chốt báo Dân trí tại buổi tiếp nhận ủng hộ từ Tổng Công ty May 10 (Ảnh: Hải Long).

Tổng kinh phí xây dựng cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng là 1.279.897.258 đồng, trong đó, Tổng Công ty May 10 ủng hộ 800 triệu đồng, số tiền còn lại, báo Dân trí trích từ nguồn Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh trân trọng sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty May 10 đối với các hoạt động Nhân ái của báo Dân trí.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ, thời gian qua, báo Dân trí đã làm việc với địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng. Tuy nhiên, mưa bão liên tục nên tiến độ có chậm hơn so với kỳ vọng. Thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục trao đổi với lãnh đạo địa phương để công trình đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh hy vọng, báo Dân trí và Tổng Công ty May 10 sẽ tiếp tục đồng hành trong nhiều chương trình, hoạt động Nhân ái.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 phát biểu (Ảnh: Hải Long).

Tại buổi lễ, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, chia sẻ, mối nhân duyên giữa Tổng Công ty May 10 và báo Dân trí có từ thời nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền và nguyên Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn. Cùng với thời gian, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp, Tổng Công ty May 10 vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ báo Dân trí trong các hoạt động vì cộng đồng.

Đại diện báo Dân trí và đại diện Tổng Công ty May 10 cùng chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hải Long).

Điều đặc biệt xuyên suốt chặng đường phát triển nhiều năm qua của Tổng Công ty May 10 là kiên trì theo đuổi các hoạt động xã hội: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; đỡ đầu trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách...

Đặc biệt, từ năm 2015, May 10 đã phối hợp cùng báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng “Cầu Dân trí - Khuyến học” tại vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện cho bà con, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Trị giá các chương trình có thể không nhiều nhưng tinh thần sẻ chia thì rất lớn”, ông Thân Đức Việt nhấn mạnh và cho biết thêm, hoạt động vì cộng đồng chính là sức mạnh nội lực và văn hóa nhân văn đặc sắc của Tổng Công ty May 10.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị báo Dân trí và Tổng Công ty May 10 cùng bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa.