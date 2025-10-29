Đèo nối Đà Lạt với vùng biển Khánh Hòa sạt lở, mặt đường rạn nứt

Cung đèo nối Đà Lạt - Phan Rang tê liệt vì sạt lở

Đêm 28/10, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại đèo D'ran (quốc lộ 20), đoạn qua khu vực Cầu Treo, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng. Hàng tấn đất đá cùng nhiều cây thông cổ thụ đã đổ ập xuống mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông.

Tại hiện trường, khối lượng đất đá lớn cùng những cây thông cổ thụ đã tràn xuống mặt đường. Đáng chú ý, đỉnh taluy dương, nơi xảy ra sạt lở, xuất hiện nhiều vết nứt lớn, cho thấy nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Khu vực sạt lở là một taluy dương dài gần 50m và cao gần 20m. Theo lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt, đến trưa 29/10, đất đá và cây rừng tại đỉnh taluy vẫn tiếp tục dịch chuyển, sạt trượt, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Ngay trong đêm 28/10, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều qua khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Không chỉ sạt lở taluy dương, mặt đường nhựa đoạn dẫn vào Cầu Treo cũng xuất hiện vết nứt dài gần 30m, có chỗ rộng gần 10cm.

Nền đường đèo có dấu hiệu dịch chuyển và sụt lún nghiêm trọng, khiến mặt đường bị tách rời khỏi kết cấu bê tông taluy âm.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan đã có mặt để xử lý. Những gốc thông cổ thụ bị đổ được cắt ngắn và di chuyển khỏi khu vực.

Một vị trí taluy dương cạnh Cầu Treo cũng bị sạt lở, tạo thành "hàm ếch" nguy hiểm.

Việc phong tỏa tuyến đường đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ông Nguyễn Vĩnh Tấn, người dân xã D'ran, cho biết: "Gia đình tôi có vườn cà phê ở khu vực núi Min, cách hiện trường sạt lở không xa. Tuy nhiên, do đèo sạt lở, cơ quan chức năng đóng đường nên chưa thể lên làm việc. Nếu đi vòng theo hướng quốc lộ 27, vòng qua Đà Lạt để đến vườn thì cung đường này dài hơn 60km".

Ngoài vị trí sạt lở chính, nhiều đoạn taluy âm và dương khác trên quốc lộ 20 cũng ghi nhận tình trạng sạt lở, sụt lún. Có những vị trí mặt đường nhựa bị dịch chuyển, sụt lún sâu hơn 40cm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại các điểm nguy hiểm, cơ quan chức năng đã căng dây và đặt bảng cảnh báo.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho biết trong sáng 29/10, các đơn vị liên quan đã khảo sát, đánh giá hiện trường để đưa ra phương án xử lý hiệu quả, sớm thông xe trở lại.

Đèo D'ran, dài 10km với nhiều khúc cua nguy hiểm, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, tạo thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).