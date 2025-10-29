“Mạnh tay xử lý, đưa thị trường vàng và bất động sản về đúng giá trị”

Quan điểm này được đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại) đưa ra khi nêu ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10.

Kiểm soát thị trường vàng và bất động sản, ổn định kinh tế vĩ mô

Vị đại biểu ghi nhận trong thực hiện kế hoạch 5 năm, nước ta đã vượt qua nhiều thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Năm 2025, tăng trưởng ước đạt 8% và có thể cao hơn, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Song để đạt tăng trưởng 2 con số, ông An góp ý trước hết cần giữ vững ổn định vĩ mô, bởi đó là nền tảng cho phát triển bền vững, ổn định xã hội, là điểm tựa niềm tin cho nhà đầu tư, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho được ổn định vĩ mô”, ông An nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Ảnh: Hồng Phong).

Để bảo đảm được mục tiêu này, theo ông, Chính phủ cần phối hợp hài hòa chính sách tài khóa và tiền tệ, vừa kích thích tăng trưởng, đồng thời vừa phải chủ động kiểm soát lạm phát và tỷ giá.

“Việc kiểm soát lạm phát cần đi vào thực chất, mạnh tay xử lý những bất cập đã tồn tại bấy lâu nay của thị trường vàng, thị trường bất động sản, để đưa các mặt hàng này về đúng giá trị”, đại biểu Trịnh Xuân An góp ý.

Việc này, theo ông, để tránh làm ảnh hưởng niềm tin của người dân vào đồng tiền Việt Nam cũng như tránh thổi phồng thêm bong bóng bất động sản.

Ổn định kinh tế vĩ mô, theo đại biểu An, cần đi đôi với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, người lao động phải nhận được đồng lương xứng đáng để không phải vật lộn với đà tăng của giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt.

Ông cũng góp ý cần quyết liệt giao chỉ tiêu, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp, nhà lưu trú cho công nhân, đặc biệt tại các địa bàn công nghiệp như Đồng Nai.

Nhận định đầu tư công là “đầu kéo”, dẫn dắt đầu tư xã hội, nhưng đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng phải tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả giải ngân thực chất.

Ủng hộ chủ trương ngân sách Trung ương chỉ đầu tư không quá 3.000 dự án, đại biểu tỉnh Đồng Nai đề nghị tiếp tục rà soát để có thể hạ thấp hơn số dự án cần đầu tư, để ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các dự án hạ tầng chiến lược, tạo mạch máu cho phát triển.

Ông đề nghị Chính phủ đổi mới phương thức triển khai đầu tư công theo nhóm, dựa trên kết quả đầu ra, thay vì cơ chế “phân tán - chia nhỏ - giải ngân theo năm” như hiện nay.

Chuyển từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp

Một giải pháp khác được đại biểu An kiến nghị là tập trung phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới. Ông cho rằng tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư và lao động như trước đây, mà phải dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều 29/10 (Ảnh: Hồng Phong).

“Chúng ta cần coi kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức là ba trụ cột mới, mở đường cho một mô hình tăng trưởng bền vững”, đại biểu An nêu quan điểm.

Sức mạnh nội sinh, theo ông, cũng cần được củng cố vì thực tế đã chứng minh một nền kinh tế tăng trưởng bền vững phải có nội lực mạnh.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng cần chuyển tư duy từ “quản lý doanh nghiệp” sang “phục vụ doanh nghiệp”, từ “cấp phép” sang “trao quyền và đồng hành”.

Nhìn nhận tổng thể, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh phát triển kinh tế không thể tách rời giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Ông đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời mở rộng đối ngoại kinh tế, ngoại giao xanh và ngoại giao khoa học - công nghệ.

Đi kèm với đó, theo ông, cần tiếp tục xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng hiện đại, đầu tư cho công nghiệp quốc phòng an ninh, tiếp tục tăng cường nguồn lực cho các chương trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh…

Đặc biệt, vị đại biểu lưu ý cần tập trung bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng, làm sạch không gian mạng, triệt để xử lý, dẹp bỏ việc lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, ngăn ngừa hành vi “ngáo quyền lực mạng”, lợi dụng mạng xã hội để gây rối, trục lợi và vi phạm pháp luật.

Ông Trịnh Xuân An cho rằng nếu kiên định các giải pháp đó có thể hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 10% trở lên trong giai đoạn tới.