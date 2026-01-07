Cả xóm hoảng hốt sơ tán khi du thuyền trên sông Sài Gòn bị cháy

Đến 19h30 ngày 7/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) vẫn nỗ lực dập tắt hoàn toàn lửa tàn trong đám cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây.

Đứng ngoài hẻm 289 đường Ung Văn Khiêm, nhiều người dân không khỏi lo lắng, dõi theo công tác chữa cháy của lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đã đến từng nhà vận động, yêu cầu người dân sơ tán, tránh nguy cơ bị ngạt khói.

Phần thân du thuyền bị cháy đen (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sống gần khu vực hỏa hoạn, ông Nguyễn An Hộ (SN 1977) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng phát. Do bị tai biến, việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn, phải chống gậy để di chuyển.

“Lúc đó, tôi đang ở trong phòng một mình thì nghe người dân hô hoán cháy nên hốt hoảng rời nhà. Vừa mở cửa, tôi thấy khói đã bao trùm cả con hẻm và khu nhà trọ. Đám cháy bùng phát rất nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến ai cũng hoảng sợ. Con gái tôi đang đi học, nghe tin cháy cũng vội chạy về vì lo tôi ngủ quên, bị ngạt khói”, ông Hộ kể.

Anh Thạch Minh Toàn (SN 2003, thuê nhà trong hẻm 289) cho biết, phòng trọ của anh chỉ cách du thuyền bị cháy khoảng 10m.

“Tôi thấy du thuyền này thường xuyên về neo đậu tại đây, đến cuối tuần lại di chuyển. Bình thường trên tàu có một người đàn ông lớn tuổi và hai người khác. Dịp Tết Dương lịch vừa qua, trên thuyền còn tổ chức tiệc”, anh Toàn nói.

Du thuyền bị cháy đậu sát khu nhà trọ trong hẻm ở đường Ung Văn Khiêm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một nhân chứng khác cho hay, do gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm phần thân du thuyền. “Lửa cháy dữ dội, khói bốc cao nhìn rất sợ. Mọi người hô hoán nhau gọi cứu hỏa rồi chạy ra xa. Một số người còn chuẩn bị sẵn bình chữa cháy để phòng trường hợp lửa lan vào nhà”, người này cho biết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng liên tục điều động thêm phương tiện đến chi viện. Cảnh sát phải triển khai vòi rồng từ bờ sông, đồng thời phối hợp với cano chuyên dụng để tiếp cận, dập lửa từ nhiều hướng.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã phong tỏa một phần khu vực ven sông, yêu cầu người dân không tụ tập gần hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng phong tỏa đầu hẻm, hướng dẫn người dân sơ tán ra ngoài (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, du thuyền bị cháy có tên là King Yacht. Đây là du thuyền vỏ composite cỡ lớn, với sức chứa khoảng 90 người, thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ khách du lịch ngắm hoàng hôn, ăn tối trên sông Sài Gòn và tổ chức tiệc.

Du thuyền này thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Địa Trung Hải. Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa vào tháng 4/2025.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, King Yacht hoạt động thường xuyên trên sông Sài Gòn, khai thác nhiều sản phẩm du lịch đường thủy tại TPHCM và khu vực lân cận.

Tại khu vực nội đô, du thuyền này phục vụ nhu cầu ăn tối trên sông, ngắm hoàng hôn, kết hợp biểu diễn nhạc cụ dân tộc dành cho du khách.

Du thuyền thường xuất phát từ Bến Bạch Đằng hoặc khu vực Tân Cảng, đưa khách tham quan các điểm nhấn ven sông như: Landmark 81, cầu Ba Son, cầu Phú Mỹ.

Ngoài ra, King Yacht còn được khai thác trên các tuyến về Cần Giờ, gồm: tour tham quan rừng ngập mặn, trải nghiệm câu cá tại xã Tam Thôn Hiệp, tuyến Bến Bạch Đằng - khu du lịch sinh thái Vàm Sát...