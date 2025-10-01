Mưa lớn ở Hà Nội ngày 30/9 có vượt mưa lụt lịch sử 2008?

Từ sáng đến tối 30/9, Hà Nội mưa lớn tầm tã khiến nhiều tuyến đường, phố bị ngập sâu, đường "biến thành sông", giao thông tê liệt, ô tô, xe máy chết máy la liệt.

Mưa ngập khiến giao thông nhiều điểm ùn tắc, người và xe "đông cứng" hàng tiếng trên đường, không ít người phải lội nước vài kilomet để đến trường đón con, cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy.

Sau nhiều giờ vật lộn trên đường, mưa trên đầu và nước dưới chân, nhà ngay gần vẫn không thể về được, không ít người phải thốt lên những từ cảm thán: "Kinh hoàng", "Bất lực", "Tuyệt vọng", "Ám ảnh"...

Ô tô "bơi" trên phố Hà Nội - hình ảnh quen thuộc sau mỗi trận mưa lớn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hình ảnh Thủ đô Hà Nội với vòng xoáy mưa - ngập - tắc trong ngày 30/9 khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử năm 2008 ở thủ đô. Đợt mưa cuối tháng 10/2008 với tổng lượng mưa phổ biến 350-550mm.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày 30/9 là do hội tụ gió mạnh theo kinh hướng mạnh, được hình thành giữa rìa Tây của áp cao cận nhiệt đới và hoàn lưu suy yếu từ bão Bualoi (bão số 10).

Theo vị này, sự tương tác của hai hệ thống này duy trì ổn định làm cho mây dông phát triển liên tục, gây mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc.

Vị lãnh đạo cho hay, tại nhiều điểm đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm trong hôm qua. Với số liệu này, theo ông, lượng mưa này không vượt trận mưa lụt lịch sử năm 2008.

"Biển nước" trước sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Thành Đông).

Chiều qua, Hà Nội có hơn 80 điểm ngập nặng, đến sáng 1/10 vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long...

Hạ tầng thoát nước là nguyên nhân chính gây ngập kéo dài. Khu vực duy nhất đến nay được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh là khu vực 4 quận trung tâm cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Các khu vực trên thuộc lưu vực sông Tô Lịch, tuy nhiên khả năng thoát nước khu vực này chỉ đáp ứng lượng mưa 310mm/2 ngày.

Nước trên đường không thoát được, tràn vào hồ Gươm (Ảnh: Mạnh Quân).

Các lưu vực khác tốc độ đô thị hóa quá nhanh, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, thiếu hồ điều hòa, các trạm bơm đầu mối như Yên Nghĩa chưa đạt công suất quy hoạch. Nước mưa chủ yếu tự chảy và phụ thuộc mực nước sông Nhuệ.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì phản ứng và động thái được cho là "quá chậm" của ngành giáo dục Hà Nội.

Nhiều người cho rằng ngay khi có thông tin dự báo về mưa lớn, nếu ngành giáo dục thủ đô chủ động các phương án, thông báo sớm cho học sinh nghỉ học ngày 30/9, thì tình cảnh đảo lộn, vật lộn, vất vả hôm qua đã đỡ đi rất nhiều, không có cảnh phải dùng xe quân đội đón học sinh về, hàng vạn người vật lộn nhiều tiếng trên đường chỉ để đi đón con, hàng trăm học sinh phải ngủ qua đêm tại trường...