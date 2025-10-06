Mưa lớn ở Hà Nội và nhiều nơi khắp miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 6/10 đến hết 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to - trên 250mm.

Dự báo khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa trên 150mm. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Ngoài ra, đêm 6/10, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Theo dự báo, từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo trong đêm nay và ngày mai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa to ngày 7/10 (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 7/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng Thanh Hóa 28-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.