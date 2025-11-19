Chuyên gia cảnh báo khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ cực lớn

Lúc 20h ngày 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) thông báo lượng nước về hồ chứa đạt 16.120m3/s, lưu lượng xả lũ là 15.600m3/s.

Trước đó, lúc 17h15 cùng ngày, lượng nước về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt mức 16.120m3/s và lưu lượng xả lũ 16.100m3/s.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử (Ảnh: Trung Thi).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết, nhận định mức xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ là mức kỷ lục từ trước đến nay, ngay cả thủy điện lớn như Hòa Bình, Lai Châu... cũng chưa từng xả đến mức lớn như vậy.

Tiến sĩ Huy cho biết thêm, nếu như thủy điện Hòa Bình, Lai Châu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, quãng sông rất dài, ngoằn ngoèo nên thời gian từ khi xả cho đến khi lũ tác động hạ lưu sẽ tương đối dài, 6-8 tiếng mới gây ngập lụt ở hạ lưu.

"Đối với Sông Ba Hạ, hệ thống không dài, từ khi xả lũ cho đến khi nước lên ở hạ lưu rất nhanh. Dù người dân biết trước kịch bản nước lên nhanh do ngập lụt nhưng sẽ bất ngờ", Tiến sĩ Huy nói.

Theo Tiến sĩ Huy, trong phòng chống thiên tai, thông tin được đến với người dân trong vùng có nguy cơ là quan trọng nhất để ứng phó. Do đó, nỗi lo lớn nhất của ông là nước lũ lên bất ngờ mà người dân lại khó nhận được thông báo về xả lũ.

Chuyên gia nhận định khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, nước sẽ xuống đến hạ lưu nhanh (Ảnh: Trung Thi).

Với việc mưa lớn, kéo dài kèm theo nước lũ dâng cao, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho rằng đây là vấn đề nguy hiểm đối với vùng trũng thấp, nhất là các hộ dân bị nước tràn vào nhà mà không thể thoát ra, do phía trước là nước ngập bên trên là mái nhà kiên cố.

Bên cạnh đó, ông nhận định mưa lớn đêm nay và ngày 20/11 trên nền lượng mưa lớn có thể gây khó khăn trong công tác ứng cứu, cứu hộ của cơ quan chức năng khi nước dâng, chảy xiết.

Một số khu vực trũng của phía Đông tỉnh Đắk Lắk nước ngập tới nóc nhà (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tiến sĩ Huy thông tin về việc gió Đông Bắc mạnh, thổi sóng biển ven bờ dâng cao 4,5-5m khiến nước trong khu dân cư, trong sông chảy rất chậm ra biển, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân trong vùng thiên tai.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, các phường, xã có thể bị ngập lụt nặng gồm: Sơn Hòa, Đức Bình, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Tuy Hòa và Phú Yên.