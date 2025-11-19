Chuyên gia cảnh báo khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ cực lớn
(Dân trí) - Việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử lên tới 16.100m3/s, khiến Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy lo nước ở hạ lưu lên rất nhanh, do vậy người dân cần ứng phó kịp thời.
Lúc 20h ngày 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) thông báo lượng nước về hồ chứa đạt 16.120m3/s, lưu lượng xả lũ là 15.600m3/s.
Trước đó, lúc 17h15 cùng ngày, lượng nước về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt mức 16.120m3/s và lưu lượng xả lũ 16.100m3/s.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết, nhận định mức xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ là mức kỷ lục từ trước đến nay, ngay cả thủy điện lớn như Hòa Bình, Lai Châu... cũng chưa từng xả đến mức lớn như vậy.
Tiến sĩ Huy cho biết thêm, nếu như thủy điện Hòa Bình, Lai Châu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, quãng sông rất dài, ngoằn ngoèo nên thời gian từ khi xả cho đến khi lũ tác động hạ lưu sẽ tương đối dài, 6-8 tiếng mới gây ngập lụt ở hạ lưu.
"Đối với Sông Ba Hạ, hệ thống không dài, từ khi xả lũ cho đến khi nước lên ở hạ lưu rất nhanh. Dù người dân biết trước kịch bản nước lên nhanh do ngập lụt nhưng sẽ bất ngờ", Tiến sĩ Huy nói.
Theo Tiến sĩ Huy, trong phòng chống thiên tai, thông tin được đến với người dân trong vùng có nguy cơ là quan trọng nhất để ứng phó. Do đó, nỗi lo lớn nhất của ông là nước lũ lên bất ngờ mà người dân lại khó nhận được thông báo về xả lũ.
Với việc mưa lớn, kéo dài kèm theo nước lũ dâng cao, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho rằng đây là vấn đề nguy hiểm đối với vùng trũng thấp, nhất là các hộ dân bị nước tràn vào nhà mà không thể thoát ra, do phía trước là nước ngập bên trên là mái nhà kiên cố.
Bên cạnh đó, ông nhận định mưa lớn đêm nay và ngày 20/11 trên nền lượng mưa lớn có thể gây khó khăn trong công tác ứng cứu, cứu hộ của cơ quan chức năng khi nước dâng, chảy xiết.
Tiến sĩ Huy thông tin về việc gió Đông Bắc mạnh, thổi sóng biển ven bờ dâng cao 4,5-5m khiến nước trong khu dân cư, trong sông chảy rất chậm ra biển, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân trong vùng thiên tai.
Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, các phường, xã có thể bị ngập lụt nặng gồm: Sơn Hòa, Đức Bình, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Tuy Hòa và Phú Yên.
Tối 19/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản hỏa tốc nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba.
Tỉnh Đắk Lắk thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng về hồ, để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96m nhằm giảm lũ cho hạ du.
Khi mực nước hồ chứa đạt đến cao trình 105,96m thì công ty vận hành điều tiết duy trì mức nước xả bằng với mức nước về.
Đối với chủ hồ thủy điện Sông Hinh, Krông H'Năng, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu căn cứ điều kiện thực tế để vận hành giảm lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn công trình.
Các chủ hồ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành các hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.