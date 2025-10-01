CSCĐ cùng người dân khắc phục hậu quả bão Bualoi

Những ngày qua, bão Bualoi và hoàn lưu của cơn bão này đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh thành.

Trước tình hình khẩn cấp, Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ đô đã chỉ đạo Tiểu đoàn CSCĐ số 4, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, trang bị cần thiết để hỗ trợ người dân.

Hàng chục chiến sĩ CSCĐ tỏa đi nhiều nơi, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di chuyển người dân đến nơi an toàn... Ngoài ra, lực lượng cũng tổ chức dọn dẹp hậu quả do bão gây ra.

Trong khi đó, đêm 29/9, tại Lào Cai, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã chỉ đạo Tiểu đoàn 3 "lên đường", cùng quân tư trang, vật chất cần thiết.

Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai, là địa bàn ngập úng rất nặng, CSCĐ đã sử dụng thuyền để sơ tán người dân bị cô lập, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản giá trị của người dân đến nơi an toàn.

Cơn bão quét qua tỉnh Nghệ An, khiến hàng loạt cây cối, nhà cửa, cơ sở hạ tầng của địa phương gẫy đổ, thiệt hại nặng nề.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, bão Bualoi làm hơn 8.220 nhà bị hư hỏng tốc mái, trong đó nhiều nhất là Hà Tĩnh hơn 4.770 nhà; Nghệ An hơn 2.350 nhà; Ninh Bình gần 840 nhà; Huế gần 90 nhà; Quảng Trị 80 nhà; Lào Cai gần 50 nhà,...

Bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 12 trước khi đổ bộ vào nước này ngày 26/9. Chiều tối 26/9, bão Bualoi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Đến đêm 28 rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần.

Đến 17h30 ngày 29/9, bão Bualoi khiến 13 người chết (Huế 1 người do nước cuốn, Thanh Hóa 1 người do bị cây đè, Ninh Bình 9 người, Hưng Yên 2 người), 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc và 35 người bị thương.

Hải Nam - Nguyễn Hằng