Bão Bualoi gây ngập lụt khắp 17 tỉnh của Thái Lan

Bão Bualoi gây ngập lụt, lũ quét ở Thái Lan (Ảnh: Nation).

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đang khẩn trương triển khai công tác cứu trợ tại 17 tỉnh bị ngập lụt do bão Bualoi, đồng thời cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến hết ngày 30/9.

Các địa phương ngập lụt gồm có gồm Phitsanulok, Phetchabun, Phichit, Nakhon Sawan, Lampang, Amnat Charoen, Nong Bua Lamphu, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Chachoengsao và Prachin Buri.

Theo cơ quan này, lũ lụt ảnh hưởng đến gần 270.000 người thuộc hơn 82.000 hộ gia đình, với 7 trường hợp tử vong đã được xác nhận.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết đang theo sát tình hình lũ lụt, kêu gọi tất cả các tỉnh bị ảnh hưởng hỗ trợ tối đa cho người dân, đặc biệt tại khu vực chân núi gần sông suối, vùng trũng thấp và các khu vực vốn đã bị ngập, bao phủ các vùng Bắc, Đông Bắc, Trung tâm và miền Nam.

Trung tâm Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Thái Lan đã huy động các trung tâm khu vực cùng lực lượng cứu trợ thiên tai, máy móc và vật tư thiết yếu, bao gồm bộ dụng cụ gia đình, lương thực, nước uống, thuốc men, thuyền đáy phẳng, bếp dã chiến, xe sản xuất nước, máy bơm nước công suất lớn và thiết bị đẩy nước nhằm ứng phó.

Cục nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng triển khai cứu trợ khẩn cấp cũng như hỗ trợ phục hồi.

Bão Bualoi làm gia tăng hoạt động của dải hội tụ gió mùa, gây mưa lớn trên toàn quốc

Trung tâm Điều hành Nước Thông minh (SWOC) thuộc Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết ảnh hưởng kết hợp của bão Bualoi và dải hội tụ gió mùa mạnh lên, trải dài qua hạ Bắc, thượng Trung và Đông Bắc, cùng gió mùa tây nam tăng cường trên biển Andaman, Thái Lan và Vịnh Thái Lan, đang gây mưa to đến rất to tại nhiều khu vực.

Lượng mưa lớn nhất được dự báo tại các vùng Bắc, Đông Bắc, miền Đông và ven biển phía tây miền Nam. Chính quyền kêu gọi người dân cảnh giác và theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức.

Để đón lượng nước bổ sung từ bão, Cục Thủy lợi Hoàng gia, phối hợp với Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT) và các cơ quan khác, đang dần gia tăng xả nước từ các hồ chứa chính:

Trên toàn quốc, các hồ chứa vừa và lớn hiện tích khoảng 62,5 tỷ m³ nước, đạt 82% dung tích, vẫn còn sức chứa thêm 13,9 tỷ m³.

Cục Thủy lợi Hoàng gia cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ các cộng đồng hạ lưu cho đến khi mực nước trở lại bình thường.

Các biện pháp bao gồm lắp đặt máy bơm, triển khai máy móc, khơi thông dòng chảy và điều chỉnh kế hoạch quản lý phù hợp điều kiện, nhằm giảm thiểu tác động đến người dân.