Đã tìm thấy nam sinh bị nước cuốn trôi khi dắt trâu đi tránh bão Bualoi

Sáng 1/10, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, xác nhận đã tìm thấy thi thể em T.T.Đ. (SN 2009, trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú), nam sinh bị nước lũ cuốn trôi hôm 28/9.

Theo ông Bình, thi thể em Đ. được lực lượng chức năng phát hiện lúc 19h15, ngày 30/9, cách điểm gặp nạn khoảng 30m và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h15 ngày 28/9, thời điểm bão Bualoi bắt đầu ảnh hưởng đến Quảng Trị, em Đ. phụ mẹ dắt trâu lên khu vực cao đề phòng mưa lũ. Khi đi qua khu vực khe Mụ Dì, thôn 2 Yên Thọ, Đ. không may bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển (Ảnh: Nhật Anh).

Liên quan đến các nạn nhân mất tích trong bão tại Quảng Trị, đến sáng 1/10, các đơn vị tìm kiếm đã phát hiện 4 thi thể.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 8 người đang mất tích là nạn nhân 2 vụ chìm tàu xảy ra tại khu vực cảng Cửa Việt và cảng Cửa Gianh (Quảng Trị).