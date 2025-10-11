Công trình thủy lợi trọng điểm 280 tỷ đồng ở Tây Ninh tăng tốc thi công

Hồ Tha La, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, được hình thành từ việc xây dựng đập dâng nước trên suối Tha La. Công trình điều tiết bằng đập cao su này nằm trên một nhánh tương đối lớn của sông Sài Gòn, bắt nguồn từ vùng đồi biên giới Việt Nam - Campuchia. Suối chính dài 34 km, hồ có dung tích 27,43 triệu m3 nước và được đưa vào sử dụng, khai thác từ năm 2005.

Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt dự án khởi công cải tạo hồ chứa nước Tha La, trên địa bàn xã Tân Châu (Tây Ninh), với tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng.

Hồ Tha La được cải tạo với các hạng mục: nâng cấp, sửa chữa đập chính; xây dựng mới tràn xả lũ tại vị trí lòng sông cũ; xây dựng cầu giao thông qua tràn và hoành triệt cống xả đáy. Đồng thời, dự án còn thực hiện sửa chữa kênh chính và nạo vét kênh tiêu Thạnh Đông.

Cửa van của đập được thiết kế bằng thép, vận hành bằng hệ thống thủy lực nhằm kiểm soát dòng chảy. Hồ có chức năng giữ nước vào mùa khô để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng và xả lũ vào mùa mưa.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng đập chính và đang trong giai đoạn cào bóc mặt đường bắc ngang qua đập để chuẩn bị trải thảm nhựa trong thời gian tới.

Bên cạnh cửa xả của hồ Tha La trên Đường tỉnh 795, chủ đầu tư còn thiết kế một công viên có diện tích hơn 1.000m2 phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và ngắm cảnh của người dân. Hiện công viên đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Chiều 10/10, dưới cái nắng gắt, hơn 10 công nhân khẩn trương lót gạch tại công viên ven hồ Tha La để kịp đưa dự án về đích đúng tiến độ. Công viên được thiết kế các tiểu cảnh, trồng hoa kiểng, tạo mỹ quan đô thị.

Tranh thủ trời tạnh ráo, ông Ngô Minh Trí (50 tuổi, ngụ xã Tân Châu) đến khu vực cửa xả hồ Tha La quăng lưới bắt cá. “Tôi bắt cá vừa để ăn, vừa để bán. Có hôm bắt được con cá tra dầu nặng hơn 15kg,” ông Trí chia sẻ.

Ven hồ Tha La là nơi tập trung nhiều ao nuôi cá và tôm của người dân xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nguồn nước từ hồ giúp các hộ nuôi trồng thủy sản quanh khu vực này duy trì sản xuất ổn định quanh năm.

Hồ Tha La có dung tích khoảng 27,43 triệu m3, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và bổ sung nguồn nước sinh hoạt với lưu lượng hơn 20.000 m3 mỗi ngày đêm. Nhờ nguồn nước dồi dào, ổn định quanh năm, nhiều vùng đất trước đây khô hạn của Tân Châu nay đã được phủ xanh bởi những cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái và khu nuôi trồng thủy sản.

Hồ Tha La nằm ở khu vực thượng nguồn của hồ Dầu Tiếng. Phía xa là núi Bà Đen cao 986m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” và là khu du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn tất và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Hiện nhiều hạng mục đã hoàn thành 100%, tạo tiền đề quan trọng để công trình sớm về đích đúng tiến độ. Khi hoàn thành, hồ Tha La sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, góp phần ổn định nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực (Đồ họa: An Huy).