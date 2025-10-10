Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: BTC).

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 67 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 người; Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; cùng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó bí thư thường trực), Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái và Nguyễn Thanh Hải.

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh ngày 6/1/1972, quê tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Quyết từng công tác tại TAND tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp, Văn phòng Công chứng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Từ tháng 9/2007, ông công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5. Tháng 7/2021, tại Hội nghị Trung ương 3, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 22/2, Tỉnh ủy Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7 cùng nhiệm kỳ.

Ngày 30/6, sau khi Long An sáp nhập với Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.