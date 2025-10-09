Nhiều dự án lớn kỳ vọng giúp Tây Ninh đạt tăng trưởng GRDP 10-10,5%

Theo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Tây Ninh đạt khoảng 10%, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Chính phủ giao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh hướng đến mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10 đến 10,5%.

Tây Ninh đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này, nhờ hàng loạt dự án quy mô lớn đang và sẽ được triển khai trong các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, giao thông và du lịch.

Bất động sản đô thị và công nghiệp

Trước hết, lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là bất động sản công nghiệp, tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng cho tăng trưởng của Tây Ninh. Hàng loạt dự án đô thị mới được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (tổng vốn hơn 90.000 tỷ đồng), khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa (28.000 tỷ đồng), khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch (gần 17.000 tỷ đồng). Các dự án này góp phần hình thành các đô thị vệ tinh thông minh, sinh thái, gắn phát triển đô thị với thương mại, du lịch và dịch vụ, mở rộng không gian phát triển bền vững của tỉnh.

Song song đó, lĩnh vực bất động sản công nghiệp tiếp tục phát triển mạnh. Toàn tỉnh hiện có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 14.500ha, trong đó 32 khu công nghiệp đã sẵn sàng tiếp nhận đầu tư, với khoảng 1.000ha đất sạch dành cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Khu công nghiệp Nam Thuận Đức Hòa Đông của Tây Ninh nằm ở vị trí giáp ranh với TPHCM (Ảnh: An Huy).

Một số khu công nghiệp mới được khởi công hoặc có chủ trương đầu tư như khu công nghiệp Thủ Thừa (170,7ha, vốn gần 3.000 tỷ đồng), khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 (322ha, vốn 3.900 tỷ đồng), khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3 (177ha, vốn 3.560 tỷ đồng) sẽ mở rộng thêm quỹ đất sạch, tạo dư địa lớn thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang xúc tiến một số dự án quy mô lớn mang tính chiến lược, như dự án Hậu Nghĩa Thiên Đô (khoảng 1.200ha) của Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên và dự án Khu công nghiệp công nghệ cao (400ha) của Tập đoàn CT Group, định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất máy bay, ô tô điện, chip bán dẫn. Các dự án này được kỳ vọng tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cùng với khu vực đô thị và công nghiệp, nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất, năng lượng và logistics cũng đang và sẽ được triển khai, tạo thêm động lực mạnh cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Tiêu biểu là nhà máy Nhiệt điện LNG tổng vốn hơn 3,1 tỷ USD, nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn (12,8 nghìn tỷ đồng, dự kiến hoạt động đầu năm 2027), nhà máy nước giải khát Coca-Cola (136 triệu USD) và Suntory PepsiCo (hơn 300 triệu USD, dự kiến hoạt động năm 2026).

Ngoài ra, các dự án như Nhà máy sản xuất vỏ lon và nắp lon nhôm của Công ty Baosteel Can Making (73 triệu USD, dự kiến hoàn thành năm 2026) hay Dự án Nam Thuận Logistics Park (66 triệu USD, dự kiến vận hành năm 2028) sẽ giúp hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp - thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công trình trọng điểm và du lịch

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, hàng loạt công trình trọng điểm đang được đầu tư và đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho phát triển vùng. Nổi bật là các tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát, ĐT.827E kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, đường Vành đai 4 TPHCM, trục động lực đường thủy sông Vàm Cỏ Đông, tuyến Tân An - Bình Hiệp và hành lang công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Xuyên Á.

Những dự án này không chỉ góp phần phát triển hạ tầng giao thông, mà còn thúc đẩy các ngành xây dựng, vận tải, logistics tăng trưởng mạnh mẽ.

Tây Ninh đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030, tăng trưởng GRDP 10-10,5% (Ảnh: BTC).

Du lịch cũng được xem là một trong những động lực chính cho tăng trưởng dịch vụ. Tây Ninh tập trung phát triển đa dạng các loại hình du lịch, hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm có sức lan tỏa như Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng...

Tỉnh định hướng phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp và du lịch nông thôn ở khu vực Đồng Tháp Mười, xây dựng thương hiệu du lịch “xanh - sạch - bền vững”, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Theo dự kiến, tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh giai đoạn 2026-2030 sẽ duy trì ổn định, năm 2026 đạt khoảng 10,04%; năm 2027: 10,29%; năm 2028: 10,12%; năm 2029: 10,18% và năm 2030: 10,35%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch hàng năm; thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát huy lợi thế du lịch sinh thái, tâm linh; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi.