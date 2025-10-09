Tây Ninh huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, Đảng ủy - UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo tham luận Giải pháp thực hiện khâu đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng động lực phát triển.

Hoàn thiện các dự án giai đoạn 2021-2025

Theo Đảng ủy - UBND tỉnh Tây ninh, thực hiện chủ trương chung, qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt giai đoạn 2020-2025, hai tỉnh Long An và Tây Ninh (trước khi hợp nhất) đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với tổng vốn khoảng 62.329 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ khoảng 13.734 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 48.595 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm được triển khai, hình thành mạng lưới kết nối vùng đồng bộ.

Các dự án lớn đã và đang triển khai gồm: đường Vành đai thành phố Tân An, ĐT.830E, ĐT.827E, ĐT.782-ĐT.784, ĐT.793-ĐT.792, đường Đất Sét - Bến Củi, ĐT.781 (đoạn Phước Tân - Châu Thành)… Các công trình này hình thành tuyến kết nối liên tục từ TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp; các trục giao thông hướng tâm kết nối đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, liên kết vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, giảm áp lực cho quốc lộ 1, N2, 50, 22, 22B.

Qua đó, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối giữa mạng lưới đường bộ quốc gia và TPHCM, đồng thời tạo điều kiện cho các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh kết nối với cảng Hiệp Phước, cảng quốc tế Long An và các cửa khẩu Mộc Bài, Bình Hiệp, thúc đẩy giao thương, tạo không gian phát triển mới.

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều công trình quan trọng được hoàn thành như: nâng cấp, mở rộng ĐT.824 (đoạn Tua Một - cầu Kênh Ranh), nút giao Hùng Vương - quốc lộ 62 (TP.Tân An), ĐT.826E, đường Lương Hòa - Bình Chánh, ĐT.823D, tuyến liên vùng N8 - ĐT.787B - ĐT.789… Những dự án này tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết nội tỉnh, liên tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông của Tây Ninh vẫn còn hạn chế, như: nhiều tuyến huyết mạch quá tải vào cao điểm, kết nối liên vùng chưa thuận tiện, hạ tầng đường tỉnh và đường xã còn nhỏ hẹp, đặc biệt ở vùng nông thôn và biên giới, gây khó khăn cho lưu thông và phát triển kinh tế địa phương.

Sau khi hợp nhất, Tây Ninh có quy mô lớn hơn về diện tích và dân số, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TPHCM, thuộc vùng Đông Nam Bộ - vùng kinh tế năng động nhất cả nước, đồng thời là cửa ngõ của Đồng bằng sông Cửu Long, có 369km biên giới với Campuchia cùng 4 cửa khẩu quốc tế và 4 cửa khẩu chính. Vị thế này mở ra cơ hội lớn, nhưng đặt ra thách thức trong việc phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kết nối vùng và phát triển nhanh, bền vững.

8 nhóm giải pháp phát triển hạ tầng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định “khâu đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển”.

Các công trình trọng điểm gồm: đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á; trục động lực TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT.827E); đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh; trục động lực Đức Hòa; trục động lực Tân An - Bình Hiệp.

Các trục động lực khác gồm: cao tốc TPHCM - Mộc Bài; cao tốc Gò Dầu - Xa Mát; trục Bình Chánh - Vành đai 4 - cửa khẩu Mỹ Quý Tây; và đường thủy sông Vàm Cỏ Đông.

Khi hoàn thành, các công trình này sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, mở rộng không gian phát triển mới.

Đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Tây Ninh đang được khẩn trương thi công (Ảnh: An Huy).

Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá về hạ tầng giao thông, Tây Ninh xác định 8 nhóm giải pháp chủ yếu: Hoàn thiện quy hoạch tỉnh sau hợp nhất, lấy giao thông làm trục phát triển, tăng cường liên kết vùng, nhất là với TPHCM, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tập trung huy động nguồn vốn đầu tư, khai thác nguồn thu ngân sách gắn với tiết kiệm chi thường xuyên, đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP) và vốn ODA. Dự kiến giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 150.026 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 40.871 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 75.136 tỷ đồng và vốn ngoài ngân sách 32.213 tỷ đồng; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án; lựa chọn đầu tư có trọng tâm, ưu tiên công trình trọng điểm, có tính lan tỏa cao.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động vốn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xem đây là khâu đột phá then chốt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực giao thông, từ khâu thiết kế, xây dựng đến quản lý, vận hành dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong đầu tư, quản lý và vận hành hạ tầng giao thông; quản lý, kiểm soát phát triển giao thông gắn với quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm đồng bộ, bền vững, tránh phát triển tự phát và quá tải hạ tầng.

Đầu tư hạ tầng giao thông là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, Tây Ninh kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng và quốc tế.