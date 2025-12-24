Phát triển mô hình “sáng đón đi, tối đưa về” trong chăm sóc người cao tuổi

Theo đó, thời gian qua, công tác người cao tuổi đã được Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi.

Tuy nhiên, công tác người cao tuổi còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn; mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng, các hình thức hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình còn thiếu, chất lượng, hiệu quả chưa cao…

Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Ảnh: Tú Anh).

Nhằm nâng cao chất lượng công tác người cao tuổi, góp phần thích ứng với xu hướng già hóa dân số, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thích ứng với già hóa dân số.

Đồng thời, coi công tác người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác người cao tuổi.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, bảo đảm có tầm nhìn chiến lược, khả thi và đồng bộ; phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng, tri thức và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, thích ứng với già hóa dân số.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hướng dẫn các địa phương phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng "sáng đón đi, tối đưa về"; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ cho người cao tuổi và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão, lũ đối với hộ nghèo, cận nghèo, trong đó đặc biệt ưu tiên haoộ nghèo, cận nghèo có người cao tuổi.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi nghiệp; chủ trì thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ưu tiên vận động Liên Hợp Quốc xây dựng Công ước quốc tế về người cao tuổi theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam; phối hợp, hỗ trợ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; huy động các nguồn lực nước ngoài hỗ trợ cho công tác người cao tuổi.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, phối hợp xây dựng các mô hình phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam thống nhất thời gian, chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt "Ngày hội người cao tuổi trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" hằng năm.

UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già...

Song song đó cần chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư để ưu tiên phát triển các trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng và các câu lạc bộ cho người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu; thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc xã hội...