Phát hiện 676 cá thể rắn hổ mang còn sống trên xe khách

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị đã phối hợp Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) và lực lượng Biên phòng phát hiện vụ vận chuyển rắn hổ mang số lượng lớn.

Quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Lao Bảo, đơn vị chức năng phát hiện xe khách biển số 74F-001.xx (do M.V.B., trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đang dừng bên đường, có biểu hiện nghi vấn.

Các kiện hàng chứa rắn hổ mang bị phát hiện (Ảnh: Trần Khôi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phụ xe N.Đ.K. (SN 2005, trú tại thành phố Huế) đang bốc xếp 112 kiện hàng, bên trong có 676 cá thể rắn hổ mang, tổng trọng lượng gần 1 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Số rắn hổ mang được đưa từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch (Ảnh: Trần Khôi).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định số rắn nói trên của bà H.T.N. (SN 1991, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo), đưa từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.