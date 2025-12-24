iPhone màn hình gập trông như thế nào?

Thiết bị sẽ có chiều dài ngắn hơn, trong khi bề ngang được làm rộng hơn. Thay đổi này giúp cho thiết kế của máy khi mở màn hình sẽ trở nên giống với một chiếc iPad.

Khi mở toàn màn hình, iPhone Fold sẽ có kích thước giống với iPad (Ảnh: Ice Universe).

Điều đó cũng cho phép thiết bị có thể chạy các ứng dụng iPadOS trên màn hình chính một cách phù hợp nhất. Dù vậy, thiết kế này cũng có những hạn chế nhất định. Khi gập màn hình, điện thoại sẽ rộng hơn về bề ngang, khiến người dùng khó cầm nắm hơn.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ có độ dày khoảng 9,5-10mm khi gập lại. Trong khi đó, trọng lượng của thiết bị có thể lên tới 255g. Đây là những thông số không khả quan khi so với các đối thủ màn hình gập hiện có trên thị trường.

So sánh với một số đối thủ, Galaxy Z Fold7 có độ dày 8,9mm khi gập và trọng lượng 215g. OPPO Find N5 có độ mỏng 8,93mm khi gập và nặng 229g. Honor Magic V5 hiện là chiếc smartphone màn hình gập ngang mỏng nhất thế giới với độ mỏng 8,8mm khi gập màn hình cùng trọng lượng 217g.

Theo Bloomberg, iPhone màn hình gập sẽ có ngoại hình giống như hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau. Tương tự iPhone Air, thiết bị sẽ có phần khung được làm từ titan.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì sử dụng vân tay dưới màn hình.

Mặt lưng của iPhone Fold có nhiều nét tương đồng với iPhone Air (Ảnh: Ice Universe).

"Hiện tại, nhiều tin đồn cho rằng iPhone màn hình gập sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra. Dự kiến, Luxshare sẽ cung cấp mô-đun Touch ID ở nút nguồn cho iPhone màn hình gập", Kuo chia sẻ.

Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.