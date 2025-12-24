Kiến trúc cầu Đồng Nai 2 phải có tính nhận diện đặc trưng

Ngày 24/12, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo phương thức đối tác công tư.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) để tìm kiếm, lựa chọn được phương án kiến trúc tối ưu nhất

Dự án đầu tư xây cầu Đồng Nai 2 nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ khu vực phía Bắc và Đông Bắc TPHCM với tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội, tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây…

Cầu Đồng Nai hiện hữu trên quốc lộ 1, nối TPHCM và Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Cầu Đồng Nai 2 có tổng chiều dài 9,8km, trong đó phần cầu khoảng 3,5km. Điểm đầu nằm trên đường liên vùng phường Long Phước, cách nút giao Gò Công khoảng 2,5km về phía TPHCM và điểm cuối kết nối tuyến đường dẫn 777B, phía xã An Phước và phường Tam Phước (Đồng Nai).

Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép và tuyến đường hai đầu cầu thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Quy mô mặt cắt ngang đường 60m, trong đó bề rộng cầu 36m, đường dẫn quy mô 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn xe thô sơ). Dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2026 đến năm 2028, với tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 11.500 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư cầu Đồng Nai 2 nhằm tăng cường kết nối tỉnh Đồng Nai và TPHCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết nối giao thông đồng bộ nhất là khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Bên cạnh đó để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên 10% của tỉnh Đồng Nai và TPHCM trong giai đoạn 2025-20230 thì những nút thắt về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối cần phải được tháo gỡ, các tuyến đường, công trình cầu phải đầu tư xây dựng, mở rộng gấp rút thì mới đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý thiết kế xây dựng cầu Đồng Nai 2 phải có tính biểu tượng, tạo hình ảnh nhận diện đặc trưng cho khu vực cửa ngõ và khác biệt so với các cầu trong khu vực Đồng Nai, TPHCM, cũng như các công trình cầu hiện có tại Việt Nam.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý thêm việc thiết kế phương án xây dựng cầu thoát lũ, thông thuyền, an toàn dòng chảy, đảm bảo tính kỹ thuật và thẩm mỹ.