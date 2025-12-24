Tuyến xe buýt đầu tiên tại Côn Đảo có giá vé cao nhất 40.000 đồng/lượt

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa công bố giá vé của tuyến xe buýt điện đầu tiên hoạt động tại đặc khu Côn Đảo.

Theo đó, tuyến xe 173 kết nối từ trung tâm đặc khu đến sân bay Côn Đảo chính thức khai trương từ ngày 25/12. Đây là tuyến xe buýt công cộng, đồng thời là tuyến xe chạy điện đầu tiên hoạt động tại Côn Đảo.

Tuyến xe buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: TTQLGTCC).

Tuyến xe buýt này không được trợ giá, với giá vé dưới 3km là 5.000 đồng/lượt; từ 3km đến dưới 5km là 12.000 đồng/lượt; từ 5km đến dưới 10km là 24.000 đồng/lượt; từ 10km đến suốt tuyến là 40.000 đồng/lượt.

Sau khi đưa xe buýt vào khai thác, du khách tại Côn Đảo có thêm một lựa chọn di chuyển bên cạnh taxi hoặc xe công nghệ.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo đã hoàn tất đưa 6 chiếc xe buýt điện loại 30 chỗ từ đất liền ra Côn Đảo, để vận hành tuyến xe buýt điện đầu tiên trong số 6 tuyến dự kiến được triển khai tại đặc khu.

Tuyến xe buýt mang số 173, có chiều dài tuyến 17,1km. Điểm đầu tuyến tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo (còn gọi là sân bay Cỏ Ống).

Trạm xe buýt được bố trí tại nhiều công trình công cộng như: bưu điện, tòa án, cảng tàu khách, di tích nhà tù, nghĩa trang, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng và các điểm tham quan nổi tiếng.

Tuyến xe buýt hoạt động từ 5h đến 19h, mỗi ngày chạy 114 chuyến với tần suất 30 phút/chuyến.

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đưa thêm 5 tuyến xe buýt vào hoạt động tại đặc khu Côn Đảo, gồm các tuyến số: 174, 175, 176, 177 và 178.