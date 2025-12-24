Đồng Nai bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 ở cầu Hóa An

Ngày 24/12, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết, chương trình chào đón năm mới 2026 của phường sẽ được tổ chức tại đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). Đây cũng là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc đón chào năm mới 2026.

Đường ven sông, địa điểm được tổ chức chương trình chào năm mới ở phường Trấn Biên (Ảnh: Nam Anh).

Chương trình chào đón năm mới diễn ra từ ngày 28/12/2025 đến sáng 1/1/2026 tại tuyến đường ven sông Đồng Nai với nhiều hoạt động.

Sự kiện mang đến một hành trình trải nghiệm với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, các cuộc tranh tài vũ đạo sôi nổi và trình diễn nghệ thuật sắp xếp ánh sáng trên không kết hợp pháo hoa đa tầng trên mặt sông.

Đặc biệt, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với sự quy tụ của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ đỉnh cầu Hóa An vào thời khắc đón chào năm mới 2026.

Theo UBND phường Trấn Biên, việc lựa chọn địa điểm tổ chức chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026 tại đường ven sông Đồng Nai rất lý tưởng với cung đường vừa được tỉnh đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Vị trí này không chỉ giúp người dân chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông Đồng Nai, màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên không, mà còn là "góc view" đẹp nhất để đón xem pháo hoa từ cầu Hóa An.