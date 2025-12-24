Lý do chỉ số cải cách hành chính của Đắk Lắk tụt hạng

Ngày 24/12, tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ quan ngại về sự sụt giảm đáng kể trong các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Đắk Lắk (cũ) năm 2024.

Cụ thể, từ vị trí 28/63 vào năm 2023 tụt xuống 53/63, giảm 25 bậc. Bà nhấn mạnh rằng các nhiệm vụ trong chương trình CCHC của tỉnh đang có kết quả thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Vân Anh (Ảnh: Thúy Diễm).

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng giảm 19 bậc so với năm 2023. Tình trạng chậm trễ trong việc tháo gỡ vướng mắc khi triển khai thủ tục đầu tư cho các dự án cũng là một vấn đề được nữ đại biểu nêu ra.

Bà Vân Anh chất vấn về các giải pháp đột phá mà tỉnh sẽ triển khai để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, giải thích rằng bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh được đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC và điều tra xã hội học.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Việc chỉ số CCHC của Đắk Lắk (cũ) giảm 25 bậc trong năm 2024 là do mặc dù một số tiêu chí đã được cải thiện, nhưng kết quả khảo sát xã hội học lại đạt thấp. Ông Tuấn cũng so sánh với Phú Yên (cũ) đã có chuyển biến tích cực, tăng 16 bậc, xếp 36/63 tỉnh, thành.

Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk khẳng định, sau sáp nhập, tỉnh này đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm mục tiêu đưa bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ông dẫn chứng, theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tính đến 22/12, Đắk Lắk đạt trên 92 điểm, xếp 18/34 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ hài lòng về xử lý phản ánh, kiến nghị của tỉnh đạt 97%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 95%; hồ sơ xử lý đúng hạn đạt tỷ lệ 98%.

“Bộ Nội vụ đang chủ trì thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2025, Đắk Lắk phấn đấu đạt 88,5%”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Người đứng đầu Sở Nội vụ Đắk Lắk cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh và cam kết Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp khắc phục.

Đắk Lắk sẽ khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong CCHC (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo ông Tuấn, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC. Việc lấy hiệu quả giải quyết nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị để xảy ra hạn chế, yếu kém kéo dài.

Ngoài ra, ông Tuấn nêu rõ sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; công khai, minh bạch tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, giám sát và đánh giá.

Ông Tuấn cho biết thêm, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát, hoàn thiện quy trình xử lý công việc nội bộ, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn giải quyết; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.

“CCHC là quá trình liên tục, lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Sở Nội vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chất vấn, giám sát của đại biểu để tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ”, ông Tuấn khẳng định.