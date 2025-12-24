TPHCM xây khung pháp lý để hợp nhất 2 quy hoạch

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể TPHCM theo thủ tục rút gọn. Việc ban hành khung quy định riêng nhằm bảo đảm thống nhất công tác quy hoạch trong giai đoạn phát triển mới.

UBND TPHCM cho biết, sau khi sáp nhập Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, quy mô diện tích, dân số và không gian phát triển của TPHCM tăng đáng kể. Trong khi đó, địa bàn tồn tại đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị, tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo, kéo dài thời gian triển khai và gây khó khăn cho quản lý.

Khu vực trung tâm TPHCM với các cao ốc, trung tâm thương mại, tài chính (Ảnh: Nam Anh).

Từ thực tế này, TPHCM đề xuất chỉ lập một quy hoạch tổng thể, thay thế đồng thời quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch tổng thể sau khi được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đồng thời làm cơ sở xem xét sự phù hợp của các dự án đầu tư trên toàn địa bàn.

Theo tờ trình, mô hình quy hoạch tổng thể TPHCM đã được Quốc hội cho phép thí điểm tại Nghị quyết số 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, HĐND thành phố có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể về nội dung, định mức chi phí, đơn giá và trình tự, thủ tục liên quan việc lập và điều chỉnh quy hoạch tổng thể.

Quy hoạch tổng thể TPHCM bao gồm đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, dân số, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, quốc phòng và an ninh. Quy hoạch xác định quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, phương án tổ chức không gian, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm và danh mục dự án ưu tiên theo từng giai đoạn.

Dự thảo nghị quyết quy định rõ thời gian thẩm định được rút ngắn nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch. Cụ thể, thời gian thẩm định đề cương quy hoạch tổng thể không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian thẩm định hồ sơ quy hoạch tổng thể không quá 20 ngày.

Theo đề xuất, Sở Tài chính là cơ quan thường trực thẩm định. UBND TPHCM sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể do Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng.

Việc ban hành nghị quyết mới không làm tăng biên chế, không phát sinh thêm bộ máy. Thành phố được phép huy động nguồn vốn xã hội hóa cho công tác lập quy hoạch tổng thể, không sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao chất lượng quy hoạch.

UBND TPHCM đánh giá, nếu không sớm xây dựng khung pháp lý thống nhất, việc lập và triển khai quy hoạch tổng thể có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm và công tác quản lý phát triển đô thị. Việc ban hành nghị quyết theo thủ tục rút gọn được xác định là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế xã hội của TPHCM trong giai đoạn tới.