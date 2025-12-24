Băn khoăn phương án thoát nước từ khu đô thị Ciputra ra sông Hồng

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội xung quanh việc xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng qua đê hữu Hồng (đường An Dương Vương, phường Phú Thượng) ra sông Hồng.

Dự án này được khởi công xây dựng sáng 27/11 vừa qua với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng (trước đó dự kiến 178 tỷ đồng - PV), đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 5/2026 nhằm chống ngập úng cho địa bàn phường Phú Thượng cũng như Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng. Vị trí cắt qua đường đê có chiều dài 42m (Ảnh: Thế Kha).

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết năm 2019 Tổng cục Phòng chống thiên tai (nay là Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai) đã có văn bản thống nhất phương án xây dựng tuyến cống xả với quy mô, giải pháp thiết kế dạng cống hộp bằng bê tông cốt thép hai khoang, nền cống gia cố bằng cọc bê tông cốt thép, bố trí cửa van phẳng.

Nhà tháp cống vận hành đóng mở cửa van cống phía thượng lưu tại đoạn cống cắt qua đê An Dương Vương.

Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế mới nhất đề nghị chấp thuận để cấp phép thi công của Hà Nội đã thay đổi quy mô, giải pháp thiết kế tuyến cống xả sang dạng đường ống tròn với hai đường ống có đường kính 1.600mm bọc bê tông cốt thép không có gia cố nền và bố trí van chặn tại đầu đường ống đoạn cống cắt qua đê.

“Việc thay đổi giải pháp thiết kế trên có nguy cơ gây lún sụt đê, nứt vỡ đường ống và khó khăn trong công tác vận hành đóng cửa van cống thượng lưu khi có lũ, ảnh hưởng đến an toàn chống lũ của đê hữu Hồng (đê cấp đặc biệt)”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Từ cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh giải pháp thiết kế tuyến cống xả theo phương án đã thống nhất và các ý kiến của Tổng cục Phòng chống thiên tai nêu tại văn bản năm 2019.

Hà Nội cũng phải lưu ý rà soát phương án thiết kế đảm bảo phù hợp với các chương trình, dự án liên quan trong khu vực hiện đang có kế hoạch triển khai thực hiện, điển hình như dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Khi nhận được hồ sơ thiết kế đã chỉnh sửa theo các nội dung trên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới xem xét, có ý kiến làm cơ sở để UBND TP Hà Nội cấp phép thi công dự án theo quy định.

Dự án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn trạm bơm Phú Thượng thoát nước ra sông Hồng có tổng mức đầu tư trên 163 tỷ đồng do Công ty Nam Thăng Long thực hiện (Ảnh: Sunshine Group).

Như Dân trí thông tin, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn trạm bơm Phú Thượng của Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư khu đô thị Ciputra) theo hình thức PPP áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán.

Tuyến cống được thiết kế dài khoảng 737m, bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng, cắt ngang qua đê hữu Hồng tại vị trí K56+260, sau đó chạy dọc theo hành lang thượng lưu đê và cách vị trí chân đê 15m.

Khi đến gần cửa khẩu Đông Ngạc 2 thì tuyến cống bẻ vuông với đê qua phạm vi bãi sông để đổ ra sông Hồng. Vị trí cắt qua đường đê An Dương Vương có chiều dài 42m.

Khi đi vào vận hành, dự án xử lý lưu lượng xả 9m3/s, kỳ vọng giải quyết nguy cơ ngập úng và nâng cao năng lực thoát nước cho toàn bộ địa bàn phường Phú Thượng, khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra và một phần “rốn ngập” Võ Chí Công - Lotte Tây Hồ.