CĐV Hà Nội bật khóc vì U23 Việt Nam thua đậm trước U23 Trung Quốc

Tối 20/1, hàng nghìn cổ động viên bóng đá tại Hà Nội đã đổ ra các tuyến phố, khu vực trung tâm và điểm công cộng để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết giải U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc, diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (Ảnh: Mạnh Quân).

Một đêm nhiều cảm xúc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam (Video: Quỳnh Anh).

Từ 21h, tại nhiều đường, phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đặng Văn Ngữ…, người dân Hà Nội hòa mình vào không khí bóng đá sôi động, cùng theo dõi trận đấu, reo hò và tận hưởng bầu không khí thể thao cuồng nhiệt (Ảnh: Mạnh Quân, Hải Long).

Bên cạnh người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa chung không khí để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Có mặt tại quán cà phê ở phố Hàng Buồm từ rất sớm, Phương Thanh cùng nhóm bạn háo hức chờ giờ bóng lăn để tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Với Thanh, niềm tin vào một chiến thắng trước U23 Trung Quốc luôn trọn vẹn, bất kể diễn biến trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Không khí bóng đá lan tỏa qua các con ngõ, góc phố Hà Nội trong tiết trời se lạnh. Không ồn ào hay quá náo nhiệt, nhiều người dân vẫn theo dõi và cổ vũ trận bán kết U23 trong những không gian quen thuộc của thủ đô (Ảnh: Hải Long).

Khi trận đấu chưa bắt đầu, nhiều cổ động viên đã mang theo băng rôn và vật dụng cổ vũ, sẵn sàng xuống đường ăn mừng trong trường hợp U23 Việt Nam vượt qua bán kết để vào chung kết (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động ở trận bán kết khi đẩy cao đội hình, chơi tấn công trước U23 Trung Quốc, khiến người hâm mộ theo dõi trận đấu tại khu vực thung lũng hoa Hồ Tây hào hứng tập trung dõi theo từng pha bóng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Được bạn bè tổ chức sinh nhật ngay ngày bán kết, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Hải Phòng) không khỏi xúc động nói: "Trận Bán kết hôm nay lại trùng vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Hy vọng đội tuyển sẽ có chiến thắng để ngày hôm nay của bản thân thêm phần trọn vẹn". (Ảnh: Trần Quân)

Hiệp 1 diễn ra giằng co và đầy khó khăn khi hai đội không tạo được khác biệt, khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 0-0. U23 Việt Nam tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, trong khi các cổ động viên hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo ở hiệp 2 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các cổ động viên không kìm được cảm xúc khi U23 Việt Nam nhận 2 bàn thua từ U23 Trung Quốc (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Một số cổ động viên về sớm khi U23 Trung Quốc đưa bóng vào lưới lần nữa (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nhiều nữ cổ động viên rơm rớm nước mắt khi ở phút bù giờ thứ 7, U23 Trung Quốc ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 và giành vé vào chung kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

U23 Việt Nam không thể giành vé vào chung kết U23 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc. Với kết quả này, đội sẽ bước vào trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc vào tối 23/1 (Ảnh: Hải Long).