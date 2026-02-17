Chùa Quán Sứ đông nghịt người đi lễ sớm mùng 1 Tết

Từ 1h sáng mùng 1 Tết, khu vực trước cổng chùa Quán Sứ đã tấp nập người ra vào. Các tuyến lối dẫn vào chùa ken đặc người đi lễ, ai nấy đều tay cầm hương hoa, lễ vật với mong ước một năm mới sức khỏe, hanh thông và an lành.

Bên trong khuôn viên chùa, khói hương nghi ngút tạo nên không gian linh thiêng giữa lòng Thủ đô.

Người dân thành kính xếp hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt vào chính điện lễ Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, gia đạo bình yên. Nhiều người chuẩn bị lễ vật, thắp hương ngay từ khu vực sân chùa bên ngoài trước khi lần lượt tiến vào chính điện.

Từ Hưng Yên, Phương Hiền (học sinh lớp 12) cùng bạn lên Hà Nội tìm đến chùa Quán Sứ lễ Phật đầu năm. Giữa dòng người tấp nập, nữ sinh chia sẻ mong cầu sức khỏe, sự vững vàng và đủ tự tin để vượt qua kỳ thi quan trọng năm 2026, đạt được nguyện vọng 1 đã đặt ra.

Lối đi vào chính điện nhiều thời điểm rơi vào tình trạng chật kín, dòng người nối dài di chuyển chậm rãi, trật tự.

Là ngôi chùa thờ Phật, Bồ Tát cùng các vị quốc sư triều Lý, chùa Quán Sứ từ lâu được người dân coi là chốn linh thiêng của Thủ đô. Bởi vậy, mỗi dịp đầu năm mới, nơi đây luôn thu hút đông đảo Phật tử và người dân đến dâng hương, cầu bình an.

Dù thời điểm đã bước sang khoảng 1h30 sáng, khu vực chùa vẫn tấp nập người ra vào, dòng người đi lễ không ngớt sau thời khắc giao thừa.

Chị Thu Hà (áo đỏ trú tại phường Hoàn Kiếm) chia sẻ, đã nhiều năm rồi chị chưa có dịp đi chùa lễ Phật. Nhân dịp đầu năm mới, chị đưa mẹ tới chùa dâng hương, cầu mong sức khỏe, bình an và những điều tốt lành sẽ đến với gia đình trong năm mới.

Nhiều người đi lễ còn mua muối cầu may đầu năm với quan niệm mang lại sự hanh thông, đủ đầy cho gia đình. Các túi muối nhỏ được bày bán quanh khu vực chùa, giá phổ biến từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi túi.

Thu Trang (Quan Nhân, Thanh Xuân) cho biết, đây là năm đầu tiên Trang đi lễ tại chùa Quán Sứ. Trước đây, gia đình thường chọn những ngôi chùa gần nhà, nhưng năm nay muốn thay đổi không khí đầu năm nên tới chùa Quán Sứ để cầu mong sức khỏe cho bản thân và gia đình, đồng thời mong một năm mới tâm an, lòng sáng hơn.

Lượng người đi lễ sau giao thừa năm nay đông hơn so với ngày thường. Nhiều gia đình tranh thủ đi lễ ngay sau đêm giao thừa với quan niệm “đi lễ đầu năm sớm để đón lộc, lấy may”.

Việc đi lễ sau giao thừa từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều gia đình Hà Nội. Không chỉ là dịp cầu an, cầu phúc, lễ chùa đầu năm còn là lúc để mỗi người tìm về sự tĩnh tại, gửi gắm ước nguyện cho bản thân và gia đình trong năm mới.

Hoạt động đi lễ đầu năm không chỉ thu hút người dân Thủ đô mà còn có nhiều người từ các tỉnh lân cận tìm về. Với họ, chuyến đi lễ sau giao thừa không đơn thuần là một nghi thức tâm linh, mà còn là cách để khởi đầu năm mới bằng sự an yên trong tâm hồn.