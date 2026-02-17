Khán giả nhận xét "Quảng trường mùa xuân" thay thế Táo quân thế nào?

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân lên sóng tối 29 Tết của VTV được kết hợp giữa âm nhạc, kịch nghệ và những màn nhạc kịch đương đại. Chương trình dàn dựng hoành tráng cho thấy nỗ lực làm mới của ê-kíp sản xuất.

Đỗ Duy Nam đóng Tào Đẩu, Tiến Minh đóng Thiên Lôi trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" (Ảnh: VTV).

Khán giả xem chương trình chứng kiến màn “đổ bộ” xuống hạ giới của Thiên Lôi do NSƯT Tiến Minh thể hiện và Tào Đẩu của Đỗ Duy Nam.

Thay cho không khí chất vấn quen thuộc nơi thiên đình, tiếng cười năm nay được tạo nên từ những quan sát hóm hỉnh về đời sống dưới hạ giới - từ trào lưu thể thao mới, câu chuyện trí tuệ nhân tạo (AI), đến những tình huống “dở khóc dở cười” của đội bảo vệ quảng trường.

Đáng chú ý, tiểu phẩm về “gia đình Táo” với sự góp mặt của Thái Sơn, Trung Ruồi và Lưu Huyền Trang khai thác câu chuyện “tinh gọn - sáp nhập” bằng cách đặt vấn đề thông minh, tạo nên những màn tung hứng nhịp nhàng.

Bên cạnh đó, thành tựu của phát triển công nghiệp văn hóa cũng được đưa lên sân khấu Gặp nhau cuối năm qua hình ảnh gia đình bà Xuân cùng nhau “đu idol”, phản ánh sinh động đời sống tinh thần đương đại.

Chương trình cũng dành những khoảng lặng với phân cảnh quán trà hoài niệm với sự xuất hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Chí Trung. Câu chuyện tình già dung dị, mộc mạc gợi nhắc về giá trị của sự gắn kết gia đình giữa nhịp sống hối hả.

Bên cạnh đó, tiết mục nhạc kịch tái hiện những đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc cũng tạo nên khoảng lắng giàu cảm xúc, để lại dư âm sâu đậm trong tổng thể chương trình.

Âm nhạc tạo nên nhịp điệu rộn ràng xuyên suốt chương trình. Sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ như Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng… cùng dàn nghệ sĩ truyền hình quen thuộc đã tạo nên không gian âm thanh sôi động.

Những bản phối mới của Dương Cầm dung hòa giữa truyền thống và hiện đại - giữ tinh thần dân gian qua quan họ, vọng cổ, đồng thời kết hợp rap và vũ đạo trẻ trung, góp phần làm nên màu sắc âm nhạc đa lớp cho chương trình.

Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, trên mạng nổ ra những luồng ý kiến khen chê khác nhau, trong đó có nhiều ý kiến đóng góp giúp chương trình cải thiện tốt hơn.

Nhiều khán giả cho rằng Quảng trường mùa xuân còn thiếu điểm nhấn rõ ràng về nội dung. Một số ý kiến nhận xét phần thoại trong chương trình mang tính triết lý, nặng tính thông điệp, trong khi các tiết mục giải trí chưa tạo được mạch liên kết đủ hấp dẫn.

Không ít người thừa nhận họ chưa thực sự hiểu rõ cấu trúc chương trình hoặc cảm thấy tiết tấu thiếu cao trào.

Đặc biệt, khán giả nêu ý kiến về việc chương trình chèn quá nhiều quảng cáo. Nội dung quảng cáo được đưa trực tiếp vào lời thoại của nghệ sĩ khiến người xem cảm thấy có phần gượng ép. Từ đó, khán giả mong nhà đài tập trung làm nội dung sâu sắc hơn.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả. Do vậy, khi không có "Táo quân", rất nhiều người bày tỏ sự mong nhớ (Ảnh: VTV).

Trong nhiều năm, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân không đơn thuần là chương trình hài cuối năm, mà đã trở thành một nghi thức văn hóa đại chúng. Khán giả quen với cấu trúc kịch tính rõ ràng, tính châm biếm thời sự sắc nét và phong cách diễn xuất mang đậm dấu ấn cá nhân của dàn nghệ sĩ.

Chính vì vậy, khi format (định dạng) thay đổi, phản ứng “nhớ Táo quân” xuất hiện gần như ngay lập tức. Nhiều khán giả đặt lên bàn cân so sánh tính châm biếm mạnh mẽ, sự liên kết nội dung và khả năng tạo tiếng cười của chương trình cũ với trải nghiệm xem chương trình mới.

Khán giả Xuân Khánh chiêm nghiệm: "Ở góc độ văn hóa tiếp nhận, điều này không khó hiểu. Giờ vàng đêm giao thừa là thời điểm nhà nhà quây quần, một chương trình truyền hình hay có thể giúp gắn kết cả gia đình, cùng nhau theo dõi, cùng khóc hoặc cười. Khi một biểu tượng văn hóa quen thuộc như vậy bị thay thế, khán giả có xu hướng phản ứng bằng hoài niệm trước khi chấp nhận cái mới".

Sự bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội cho thấy chương trình mới không hẳn bị khán giả từ chối tiếp nhận, nhưng rõ ràng đang được nhìn nhận trong tâm thế so sánh. Điều khán giả nhắc đến nhiều nhất không phải nội dung cụ thể, mà là cảm giác thiếu vắng một “món ăn tinh thần quen thuộc”.

Từ khóa "Táo quân" đang lọt top xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam do Google thống kê (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều này cũng được thể hiện rõ qua con số thống kê. Khi mà khán giả vẫn nhắc rất nhiều đến "Táo quân", đưa từ khóa này lọt top tìm kiếm tại Việt Nam trong 24 giờ qua, theo thống kê của Google.